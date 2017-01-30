Один из подсудимых по делу об убийстве семьи Гоштов лишился адвоката

В понедельник, 30 января, в Самарском областном суде должны были состояться прения по делу об убийстве семьи Гоштов.
Напомним, жестокая расправа над спящими людьми произошла в ночь на 24 апреля в с. Ивашевка Сызранского района. Четверо мужчин зашли в частный дом, входная дверь которого редко запиралась. Обнаружив внутри семь человек и ребенка, они попытались убить всех. Но семилетняя девочка в итоге выжила. Остальные ее родственники, спавшие в доме, погибли: это были замначальника штаба областного МВД Андрей Гошт, его супруга, родители, племянница и жена брата.
На скамье подсудимых по обвинению в разбое и убийстве оказались Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов.
Мужчины, надеясь смягчить себе наказание, просили, чтобы их дело рассмотрел суд присяжных. 25 января всех четверых присяжные признали виновными.
30 января гособвивнение должно было запросить наказание для каждого из них, но прения не состоялись.
"У нас произошла замена адвоката, - объяснила причину старший прокурор отдела гособвинителей Самарской областной прокуратуры Елена Снигирь. - Адвокат Бабенков сообщил, что у него прекращен статус. Теперь подсудимому Бабаеву предоставлен пятидневный срок на поиск нового адвоката, в противном случае ему будет назначен защитник по требованию".
Судебное заседание отложили на 10 февраля. Однако состоятся ли прения - большой вопрос.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!