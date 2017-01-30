В Самаре активизировались мошенники, представляющиеся работниками коммунальных служб

В Самаре участились случаи, когда мошенники проникают в квартиры, представляясь сотрудниками "Самарских коммунальных систем" или "Водоканала", сообщила пресс-служба СКС.

Под предлогами "посмотреть трубы", "сделать анализ воды", "проверить качество воды" преступники проникают в квартиры доверчивых горожан и совершают противоправные действия, отмечается в релизе.

"Самарские коммунальные системы" напоминают о том, что сотрудники компании не ходят по домам и никаких работ в квартирах не проводят.

Компания просит граждан быть бдительными и обязательно проверять документы людей, пытающихся навязать свои услуги.