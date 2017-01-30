В Самаре активизировались мошенники, представляющиеся работниками коммунальных служб

В Самаре участились случаи, когда мошенники проникают в квартиры, представляясь сотрудниками "Самарских коммунальных систем" или "Водоканала", сообщила пресс-служба СКС.
Под предлогами "посмотреть трубы", "сделать анализ воды", "проверить качество воды" преступники проникают в квартиры доверчивых горожан и совершают противоправные действия, отмечается в релизе.
"Самарские коммунальные системы" напоминают о том, что сотрудники компании не ходят по домам и никаких работ в квартирах не проводят.
Компания просит граждан быть бдительными и обязательно проверять документы людей, пытающихся навязать свои услуги.
Последние комментарии
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?