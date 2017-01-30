За 2016 год Фонд капремонта через суд взыскал с граждан более 52 млн рублей

На заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды депутаты Самарской губернской думы обсудили ход реализации региональной программы капитального ремонта.
За 2015-2016 год в Самарской области капитально отремонтировали 1044 многоквартирных дома.
Собираемость взносов на капитальный ремонт в прошедшем году составила 90,1%. Почти 100% сборы составили в Богатовском, Челновершинском, Борском, Клявлинском районах и в Отрадном. В Самаре собираемость взносов составляет 92%, в Тольятти - 89%.
Наиболее низкие сборы отмечаются в Елховском районе - 38,2%, в Волжском районе - 47,8%, в Ставропольском - 49,6%, в Большеглушицком - 53,5%, в Большечерниговском - 56,9%.
Чтобы повысить собираемость взносов, Фонд капитального ремонта проводит судебно-претензионную работу в отношении должников. В 2016 году жителям Самарской области направили 10 897 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму 80,9 млн рублей. Из них взыскано более 52 млн рублей.
В адрес юридических лиц направили 2796 претензий, а также 365 исков с требованием погасить задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт. Взыскано 180 млн рублей.
В 2017 году Фонд планирует капитально отремонтировать порядка 1073 многоквартирных домов. В 359 домах пройдет ремонт инженерных систем, в 468 - ремонт крыши, в 34 - замена или ремонт лифтового оборудования, в 207 - ремонт или утепление фасада, в пяти - ремонт фундамента.
Последние комментарии
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?