За 2016 год Фонд капремонта через суд взыскал с граждан более 52 млн рублей

На заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды депутаты Самарской губернской думы обсудили ход реализации региональной программы капитального ремонта.

За 2015-2016 год в Самарской области капитально отремонтировали 1044 многоквартирных дома.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в прошедшем году составила 90,1%. Почти 100% сборы составили в Богатовском, Челновершинском, Борском, Клявлинском районах и в Отрадном. В Самаре собираемость взносов составляет 92%, в Тольятти - 89%.

Наиболее низкие сборы отмечаются в Елховском районе - 38,2%, в Волжском районе - 47,8%, в Ставропольском - 49,6%, в Большеглушицком - 53,5%, в Большечерниговском - 56,9%.

Чтобы повысить собираемость взносов, Фонд капитального ремонта проводит судебно-претензионную работу в отношении должников. В 2016 году жителям Самарской области направили 10 897 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму 80,9 млн рублей. Из них взыскано более 52 млн рублей.

В адрес юридических лиц направили 2796 претензий, а также 365 исков с требованием погасить задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт. Взыскано 180 млн рублей.

В 2017 году Фонд планирует капитально отремонтировать порядка 1073 многоквартирных домов. В 359 домах пройдет ремонт инженерных систем, в 468 - ремонт крыши, в 34 - замена или ремонт лифтового оборудования, в 207 - ремонт или утепление фасада, в пяти - ремонт фундамента.