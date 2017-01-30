В Самарском зоопарке взвесили гигантских рептилий

В Самарском зоопарке 29 января прошла процедура замера и взвешивания гигантских рептилий - нильского крокодила Кузи и темных тигровых питонов Мурзика и Сигизмунда.
Крокодил - один из самых безжалостных и коварных хищников на планете. Как известно, у него мощные челюсти, острые зубы, а своим хвостом он может нанести удар и легко сбить с ног даже самого сильного мужчину. Атака крокодила молниеносна и коварна, она не оставляет противнику никаких шансов. Кроме того, нильский крокодил в дикой природе нередко нападает на человека и считается людоедом, сообщили в администрации самарского зоопарка.
Для того чтобы поймать крокодила Кузю, сотрудники самарского зоопарка для начала набросили на его пасть лассо, затем зафиксировали его челюсти, а потом ноги. Обездвиженного крокодила погрузили на носилки, а затем взвесили и измерили рост. Результаты замеров крокодила Кузи поразили сотрудников зоопарка: длина - 3 м 15 см; вес - 131 кг; длина хвоста - 1 м 57 см; ширина хвоста у основания - 0,84 м; обхват грудной клетки - 0,99 метра.
Как выяснилось, Кузя - самый крупный нильский крокодил среди своих собратьев по зоопаркам России.
Последние комментарии
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер