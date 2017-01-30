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Общество

В Самарском зоопарке взвесили гигантских рептилий

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском зоопарке 29 января прошла процедура замера и взвешивания гигантских рептилий - нильского крокодила Кузи и темных тигровых питонов Мурзика и Сигизмунда.

Крокодил - один из самых безжалостных и коварных хищников на планете. Как известно, у него мощные челюсти, острые зубы, а своим хвостом он может нанести удар и легко сбить с ног даже самого сильного мужчину. Атака крокодила молниеносна и коварна, она не оставляет противнику никаких шансов. Кроме того, нильский крокодил в дикой природе нередко нападает на человека и считается людоедом, сообщили в администрации самарского зоопарка.

Для того чтобы поймать крокодила Кузю, сотрудники самарского зоопарка для начала набросили на его пасть лассо, затем зафиксировали его челюсти, а потом ноги. Обездвиженного крокодила погрузили на носилки, а затем взвесили и измерили рост. Результаты замеров крокодила Кузи поразили сотрудников зоопарка: длина - 3 м 15 см; вес - 131 кг; длина хвоста - 1 м 57 см; ширина хвоста у основания - 0,84 м; обхват грудной клетки - 0,99 метра.

Как выяснилось, Кузя - самый крупный нильский крокодил среди своих собратьев по зоопаркам России.

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