Две пассажирки пострадали при столкновении "двенадцатой" и Chevrolet

В воскресенье, 29 января, в Самаре две женщины пострадали в ДТП в Кировском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:35 на ул. Стара-Загора 20-летний водитель "двенадцатой" ехал со стороны ул. Ташкентской в направлении ул. Алма-Атинской, по предварительной версии полицейских, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили 56-летняя пассажирка иномарки и 18-летняя девушка, находившаяся в отечественном авто.