Две пассажирки пострадали при столкновении "двенадцатой" и Chevrolet

В воскресенье, 29 января, в Самаре две женщины пострадали в ДТП в Кировском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:35 на ул. Стара-Загора 20-летний водитель "двенадцатой" ехал со стороны ул. Ташкентской в направлении ул. Алма-Атинской, по предварительной версии полицейских, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo под управлением 58-летнего мужчины.
В результате аварии травмы получили 56-летняя пассажирка иномарки и 18-летняя девушка, находившаяся в отечественном авто.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...