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Баскетбол Спорт

БК "Самара" в напряженной борьбе обыграл "Урал" - 78:77

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 января, в очередном матче суперлиги БК "Самара" принимал на своем паркете "Урал".

БК "Самара" в напряженной борьбе обыграл "Урал" — 78:77 БК "Самара" в напряженной борьбе обыграл "Урал" — 78:77
Фото: Максим АБРАМОВ

Хозяева поначалу действовали в нападении практически без сбоев. Евгений Фидий, Дмитрий Головин и Алексей Жуканенко в течение первых полутора минут обеспечили "Самаре" психологически важный задел - 7:2, а еще через две минуты привычно активный Фидий двумя подряд попаданиями из-под кольца заставил тренера гостей затребовать тайм-аут - 11:4 в пользу самарцев.

После него уральцам потребовалось три минуты, чтобы вырваться вперед - 13:14. Но их порыв остановил отказывавшийся промахиваться (пять из пяти с игры за первый период) Евгений Фидий, "2+1" которого вернули хозяевам лидерство. Стартовую четверть "Самара" оставила за собой - 20:17, но вторую начала не столь удачно - 0:4 и "20:21" на табло. Почувствовавших уверенность гостей не остановила даже треха от Артема Чеваренкова.

А в середине десятиминутки при счете 26:32 случился казус. Никита Иванов, видимо, раздосадованный несколькими своими промахами, добивая мяч в кольцо соперника, вновь нанес ущерб имуществу "МТЛ Арены". Как и в октябрьском поединке с "Иркутом", потребовалась замена кольца. Технические службы "Арены" вновь сработали оперативно, но у команд появился еще один, незапланированный перерыв. Вроде бы на пользу он пошел "Самаре" - команда быстро сравняла счет - 32:32, причем Алексей Зозулин сделал это броском сверху, новенькое кольцо его напор выдержало. Но затем в игре хозяев случился провал, и к большому перерыву "Урал" получил преимущество в 8 очков - 37:45.

Евгений Фидий, "скромно" отыгравший вторую десятиминутку (2 очка), ударно начал третью - 7 очков за три минуты, чем помог "Самаре" организовать погоню, которую сам же и завершил очередным своим попаданием (51:49 к середине периода). Уральцы не сдавались, пытались удержать инициативу, но хороший отрезок выдал вернувшийся в основную команду из "молодежки" Даниил Синегубов: его четыре очка пришлись очень кстати. И начавшие грешить потерями гости пропустили рывок самарцев 10:0 - к решающему периоду хозяева имели преимущество в 8 очков - 61:53.

Это, конечно, ровным счетом ничего не значило. Старт четвертой десятиминутки это только подтвердил: две подряд трехи уральцев свели разницу к минимуму. Партнеров по-капитански повел за собой Алексей Зозулин (7 очков подряд), но оторваться от соперника уже не удавалось. Более того, ровно за две минуты до финальной сирены счет стал равным - 71:71. После обмена неточными атаками первый удар нанесли гости: за 34 секунды до завершения основного времени они повели 4 очка.

Евгений Фидий еще успел ответить очередными "2+1", еще был обмен фолами и подходами к линии штрафных. За 11 секунд до сирены Алексей Зозулин реализует два штрафных, счет 76:77. Самарцы тут же фолят на Дмитрие Незванкине, и он, до того уверенно чувствовавший себя на линии, мажет оба броска. Алексей Зозулин устремляется в проход, который должен стать решающим. На нем нарушают правила. На секундомере - полторы секунды. Только что бурливший зал замер. Замер, чтобы спустя какую-то минуту взорваться от восторга: капитан точен в обеих попытках - 78:77, сообщает официальный сайт клуба.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 13:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

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Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

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Домашние стены помогают всегда.

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БК "Самара" в напряженной борьбе обыграл "Урал" — 78:77

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