ХК ЦСК ВВС во втором матче победил "Челны" - 3:1

В понедельник, 30 января, в очередном матче ВХЛ ЦСК ВВС провел вторую игру против ХК "Челны".
Счет в первом периоде открыл Александр Степаненко - 1:0. Во втором отрезке Никита Сафронов увеличил преимущество - 2:0. В третьем периоде Степаненко оформил "дубль", а гости сумели забить свою единственную шайбу - 3:1, сообщает официальный сайт лиги.
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