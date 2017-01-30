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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС во втором матче победил "Челны" - 3:1

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 января, в очередном матче ВХЛ ЦСК ВВС провел вторую игру против ХК "Челны".

Счет в первом периоде открыл Александр Степаненко - 1:0. Во втором отрезке Никита Сафронов увеличил преимущество - 2:0. В третьем периоде Степаненко оформил "дубль", а гости сумели забить свою единственную шайбу - 3:1, сообщает официальный сайт лиги.

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