16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Изменения правил благоустройства в Самаре обсудят с общественностью В Самаре объявлены торги на создание снегоплавильной станции Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена Из-за порыва на теплотрассе более 170 домов подключены по резервной схеме В парке Гагарина появится новое колесо обозрения

ЖКХ и благоустройство Общество

В Ленинском районе Самары демонтируют более 130 гаражей

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 185
Версия для печати

В Ленинском районе Самары демонтируют 136 гаражей, сообщается на сайте городской администрации.

Снести гаражи планируется по следующим адресам:

  • ул. Ленинская, между домами №141, 147 (4 гаража)
  • ул. Арцыбушевская, во дворе дома №167 (3 гаража)
  • ул. Арцыбушевская, во дворе дома № 175 (4 гаража)
  • пр. Карла Маркса, между домами № 8, 10 (28 гаража)
  • ул. Чернореченская, во дворе дома №12 (15 гаражей)
  • ул. Чернореченская, во дворе домов №14, 16 (26 гаражей)
  • ул. Молодогвардейская, во дворе дома №236 (3 гаража)
  • ул. Чернореченская, во дворе домов №8 к.1, к.2, к.2а (40 гаражей)
  • ул. Буянова, между домами №40, 42 (2 гаража)
  • ул. Галактионовская, во дворе дома №102а (4 гаража)
  • ул. Самарская, во дворе дома №168 (7 гаражей)

Владельцам гаражей следует явиться с документами, подтверждающими правомерность их установки, в администрацию Ленинского района по адресу ул. Садовая, 243, каб. 304, 307, т. (846) 310-31-73, 310-31-74. Либо в месячный срок со дня публикации сообщения самостоятельно вывезти гаражи, в противном случае они будут демонтированы как незаконные.

Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгения Митяева 29 января 2017 15:24 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.

Юрий Бондарев 29 января 2017 10:54 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.

Вася Пупкин 24 января 2017 23:09 Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом

Вася Пупкин 24 января 2017 23:02 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Фото на сайте

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Мэрия Самары проверила ход работ по реконструкции бульвара по ул. Стара-Загора

Мэрия Самары проверила ход работ по реконструкции бульвара по ул. Стара-Загора

Жители Федоровки 10 лет борются за коммуникации к своим участкам

Жители Федоровки 10 лет борются за коммуникации к своим участкам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5