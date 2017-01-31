В Ленинском районе Самары демонтируют более 130 гаражей

В Ленинском районе Самары демонтируют 136 гаражей, сообщается на сайте городской администрации.
Снести гаражи планируется по следующим адресам:
- ул. Ленинская, между домами №141, 147 (4 гаража)
- ул. Арцыбушевская, во дворе дома №167 (3 гаража)
- ул. Арцыбушевская, во дворе дома № 175 (4 гаража)
- пр. Карла Маркса, между домами № 8, 10 (28 гаража)
- ул. Чернореченская, во дворе дома №12 (15 гаражей)
- ул. Чернореченская, во дворе домов №14, 16 (26 гаражей)
- ул. Молодогвардейская, во дворе дома №236 (3 гаража)
- ул. Чернореченская, во дворе домов №8 к.1, к.2, к.2а (40 гаражей)
- ул. Буянова, между домами №40, 42 (2 гаража)
- ул. Галактионовская, во дворе дома №102а (4 гаража)
- ул. Самарская, во дворе дома №168 (7 гаражей)
Владельцам гаражей следует явиться с документами, подтверждающими правомерность их установки, в администрацию Ленинского района по адресу ул. Садовая, 243, каб. 304, 307, т. (846) 310-31-73, 310-31-74. Либо в месячный срок со дня публикации сообщения самостоятельно вывезти гаражи, в противном случае они будут демонтированы как незаконные.
Последние комментарии
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?