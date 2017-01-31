В Ленинском районе Самары демонтируют более 130 гаражей

В Ленинском районе Самары демонтируют 136 гаражей, сообщается на сайте городской администрации.

Снести гаражи планируется по следующим адресам:

ул. Ленинская, между домами №141, 147 (4 гаража)

ул. Арцыбушевская, во дворе дома №167 (3 гаража)

ул. Арцыбушевская, во дворе дома № 175 (4 гаража)

пр. Карла Маркса, между домами № 8, 10 (28 гаража)

ул. Чернореченская, во дворе дома №12 (15 гаражей)

ул. Чернореченская, во дворе домов №14, 16 (26 гаражей)

ул. Молодогвардейская, во дворе дома №236 (3 гаража)

ул. Чернореченская, во дворе домов №8 к.1, к.2, к.2а (40 гаражей)

ул. Буянова, между домами №40, 42 (2 гаража)

ул. Галактионовская, во дворе дома №102а (4 гаража)

ул. Самарская, во дворе дома №168 (7 гаражей)

Владельцам гаражей следует явиться с документами, подтверждающими правомерность их установки, в администрацию Ленинского района по адресу ул. Садовая, 243, каб. 304, 307, т. (846) 310-31-73, 310-31-74. Либо в месячный срок со дня публикации сообщения самостоятельно вывезти гаражи, в противном случае они будут демонтированы как незаконные.