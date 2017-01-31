В Чапаевске погибли водитель и пассажир автомобиля, врезавшегося в столб и здание

В ночь с 30 на 31 января в Чапаевске на пересечении улиц Железнодорожной и Рабочей произошло ДТП, повлекшее гибель двух человек, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, около 3:00 22-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по ул. Железнодорожной, не выбрал безопасную скорость. В результате он сначала врезался в опору дорожного знака, а затем — в здание.

Автомобилист и его 27-летний пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи". По данным автоинспекторов, оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.