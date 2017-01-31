В Чапаевске погибли водитель и пассажир автомобиля, врезавшегося в столб и здание

В ночь с 30 на 31 января в Чапаевске на пересечении улиц Железнодорожной и Рабочей произошло ДТП, повлекшее гибель двух человек, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников ГИБДД, около 3:00 22-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по ул. Железнодорожной, не выбрал безопасную скорость. В результате он сначала врезался в опору дорожного знака, а затем — в здание.
Автомобилист и его 27-летний пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи". По данным автоинспекторов, оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...