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В Чапаевске погибли водитель и пассажир автомобиля, врезавшегося в столб и здание Две пассажирки пострадали при столкновении "двенадцатой" и Chevrolet Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку по факту ДТП Porsche и электровоза под Тольятти В Тольятти на железнодорожном переезде поезд протаранил Porsche Panamera GTS Один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками и автогрейдером на трассе М-5 под Самарой

ДТП Происшествия

В Чапаевске погибли водитель и пассажир автомобиля, врезавшегося в столб и здание

ЧАПАЕВСК. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 30 на 31 января в Чапаевске на пересечении улиц Железнодорожной и Рабочей произошло ДТП, повлекшее гибель двух человек, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, около 3:00 22-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по ул. Железнодорожной, не выбрал безопасную скорость. В результате он сначала врезался в опору дорожного знака, а затем — в здание.

Автомобилист и его 27-летний пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи". По данным автоинспекторов, оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.

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Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь

Паша Атлашов 23 декабря 2016 20:51 Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

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Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

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