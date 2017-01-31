Самарца засудили за "перепрошивку" игровой приставки XBOX

В Советском районном суде Самары вынесли приговор 29-летнему самарцу, который, кроме ремонта техники, занимался заменой ее программного обеспечения, в том числе мужчина ставил пиратские программы.
29-летний самарец Денис Салов на протяжении нескольких лет зарабатывал на жизнь ремонтом продукции Apple и игровых приставок. Свои услуги он рекламировал как на сайтах в Интернете, так и в соцсетях. Занимаясь игровыми приставками, он научился их "взламывать", чтобы они воспроизводили пиратские диски. На этом он и решил подзаработать.
Летом 2016 г. мужчина разместил в Интернете объявление, что может поставить новую "прошивку" на игровые приставки Microsoft XBOX 360. Для этого он даже купил специальное программное обеспечение.
5 августа 2016 г. с Денисом по телефону связался Сергей, они договорились о цене, и 17 августа мужчина привез игровую приставку Microsoft XBOX 360 Салову домой на ул. 22 Партсъезда. Вот только парню не повезло: клиентом оказался полицейский под прикрытием.
Поэтому, когда он забрал приставку и отдал деньги, Денис, открыв дверь квартиры, чтобы выпустить "клиента", обнаружил за ней полицейских в компании с будущими понятыми.
"В отдел "К" бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что житель города у себя дома занимается модификацией программного обеспечения игровых приставок Microsoft, - сообщил чуть позже в своих показаниях оперативник, участвовавший в "рыбалке на живца". - Мы получили разрешение суда, провели проверочную закупку, и наша информация подтвердилась".
Молодого человека "оформили", при обыске у него дома нашли еще две игровые приставки, одна из них тоже была "чипованная".
Как впоследствии объяснили эксперты, Денис заменил в игровой приставке оригинальное внутреннее программное обеспечение на модифицированное, которое при включении оборудования блокировало предусмотренную производителем защиту и позволяло в обход всех запретов воспроизводить копии "пиратских" дисков.
Действия Дениса Салова квалифицировали сразу по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и по ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования, модификации компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, из корыстной заинтересованности"). Каждая из них предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех-пяти лет с крупным штрафом.
Судьбу Салова решали в Советском районном суде.
Вину мужчина полностью признавал.
"На приставку я устанавливал специальный чип, это, по сути, дополнительная микросхема небольшого размера, примерно 2×3 сантиметра, крепится она на материнскую плату, - рассказывал он следователям. - Этот чип я купил на "Авито" всего за 400 руб., у кого - не помню. А программы для "взлома" приставок скачал из Интернета, они там есть в открытом доступе".
Представитель потерпевшей корпорации Microsoft Михаил Чернов сообщил: налицо вред, нанесенный деловой репутации компании, которую он представляет. Однако в материальном эквиваленте оценить ущерб проблематично, потому что передача прав на программное обеспечение игровой приставки Microsoft XBOX 360 не предусмотрена в принципе, поэтому его стоимость неизвестна. Между тем действия "пиратов", взламывающих игровые приставки и копирующих игры, можно считать незаконным использованием интеллектуального труда компании-производителя, что приводит к срыву продаж и недополучению прибыли.
В Советском районном суде, изучив все материалы дела, Салова признали виновным, но мужчину пожалели: суд приговорил его к шести месяцем лишения свободы условно и еще полугодовому испытательному сроку.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!