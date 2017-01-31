Самарца засудили за "перепрошивку" игровой приставки XBOX

В Советском районном суде Самары вынесли приговор 29-летнему самарцу, который, кроме ремонта техники, занимался заменой ее программного обеспечения, в том числе мужчина ставил пиратские программы.

29-летний самарец Денис Салов на протяжении нескольких лет зарабатывал на жизнь ремонтом продукции Apple и игровых приставок. Свои услуги он рекламировал как на сайтах в Интернете, так и в соцсетях. Занимаясь игровыми приставками, он научился их "взламывать", чтобы они воспроизводили пиратские диски. На этом он и решил подзаработать.

Летом 2016 г. мужчина разместил в Интернете объявление, что может поставить новую "прошивку" на игровые приставки Microsoft XBOX 360. Для этого он даже купил специальное программное обеспечение.

5 августа 2016 г. с Денисом по телефону связался Сергей, они договорились о цене, и 17 августа мужчина привез игровую приставку Microsoft XBOX 360 Салову домой на ул. 22 Партсъезда. Вот только парню не повезло: клиентом оказался полицейский под прикрытием.

Поэтому, когда он забрал приставку и отдал деньги, Денис, открыв дверь квартиры, чтобы выпустить "клиента", обнаружил за ней полицейских в компании с будущими понятыми.

"В отдел "К" бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что житель города у себя дома занимается модификацией программного обеспечения игровых приставок Microsoft, - сообщил чуть позже в своих показаниях оперативник, участвовавший в "рыбалке на живца". - Мы получили разрешение суда, провели проверочную закупку, и наша информация подтвердилась".

Молодого человека "оформили", при обыске у него дома нашли еще две игровые приставки, одна из них тоже была "чипованная".

Как впоследствии объяснили эксперты, Денис заменил в игровой приставке оригинальное внутреннее программное обеспечение на модифицированное, которое при включении оборудования блокировало предусмотренную производителем защиту и позволяло в обход всех запретов воспроизводить копии "пиратских" дисков.

Действия Дениса Салова квалифицировали сразу по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и по ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования, модификации компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, из корыстной заинтересованности"). Каждая из них предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех-пяти лет с крупным штрафом.

Судьбу Салова решали в Советском районном суде.

Вину мужчина полностью признавал.

"На приставку я устанавливал специальный чип, это, по сути, дополнительная микросхема небольшого размера, примерно 2×3 сантиметра, крепится она на материнскую плату, - рассказывал он следователям. - Этот чип я купил на "Авито" всего за 400 руб., у кого - не помню. А программы для "взлома" приставок скачал из Интернета, они там есть в открытом доступе".

Представитель потерпевшей корпорации Microsoft Михаил Чернов сообщил: налицо вред, нанесенный деловой репутации компании, которую он представляет. Однако в материальном эквиваленте оценить ущерб проблематично, потому что передача прав на программное обеспечение игровой приставки Microsoft XBOX 360 не предусмотрена в принципе, поэтому его стоимость неизвестна. Между тем действия "пиратов", взламывающих игровые приставки и копирующих игры, можно считать незаконным использованием интеллектуального труда компании-производителя, что приводит к срыву продаж и недополучению прибыли.

В Советском районном суде, изучив все материалы дела, Салова признали виновным, но мужчину пожалели: суд приговорил его к шести месяцем лишения свободы условно и еще полугодовому испытательному сроку.