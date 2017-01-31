Два человека пострадали при столкновении самарского автобуса с Volkswagen

В понедельник, 30 января, в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:00 на пересечении улицы Советской Армии и Московского шоссе 61-летний водитель автобуса МАЗ, ехавший со стороны ул. Авроры в направлении ул. XXII Партсъезда, по предварительной версии полицейских, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате аварии травмы получили 45-летний водитель иномарки и его 37-летний пассажир.