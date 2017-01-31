Два человека пострадали при столкновении самарского автобуса с Volkswagen

В понедельник, 30 января, в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 22:00 на пересечении улицы Советской Армии и Московского шоссе 61-летний водитель автобуса МАЗ, ехавший со стороны ул. Авроры в направлении ул. XXII Партсъезда, по предварительной версии полицейских, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Polo.
В результате аварии травмы получили 45-летний водитель иномарки и его 37-летний пассажир.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...