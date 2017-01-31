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Суды Происшествия

Завершилось судебное следствие по делу адвоката Мамедова

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 января, в Железнодорожной райсуде Самары состоялось последнее заседание по рассмотрению уголовного дела адвоката Рамиза Мамедова, обвиняемого в мошенничестве.

Напомним, он был задержан сотрудниками УФСБ при получении денег от потерпевшей за смягчение приговора ее мужу в апелляционной инстанции.

На последнее заседание защита пригласила свидетеля обвинения - сына потерпевшей. Мукангалиев-младший, будучи предупрежденным об ответственности за дачу ложных показаний, рассказал суду, что оперативный сотрудник УФСБ был у них дома. Из-за двери свидетель якобы слышал, как тот обещал матери послабление режима содержания отца, отбывающего наказание. Таким образом защита пытается доказать невиновность клиента, якобы получение Мамедовым денег является провокацией. К тому же обвиняемый заявил ходатайство о затребовании из УФСБ оперативного дела 2713, в чем ему суд отказал.

По словам государственного обвинителя Яны Вахрамовой, фоноскопическая экспертиза показала, что голос на аудиозаписи переговоров о получении 1,5 млн руб. принадлежит Мамедову, и доказательств виновности достаточно для вынесения приговора.

Судебные прения назначены на 7 февраля.

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Последние комментарии

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

Sârbu Alexei 09 января 2017 16:50 Партию "Воля" отправили в небытие, а Марину Герасимову - в СИЗО

Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.

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Наталья Анисимова 05 декабря 2016 00:28 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

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