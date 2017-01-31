Завершилось судебное следствие по делу адвоката Мамедова

Во вторник, 31 января, в Железнодорожной райсуде Самары состоялось последнее заседание по рассмотрению уголовного дела адвоката Рамиза Мамедова, обвиняемого в мошенничестве.

Напомним, он был задержан сотрудниками УФСБ при получении денег от потерпевшей за смягчение приговора ее мужу в апелляционной инстанции.

На последнее заседание защита пригласила свидетеля обвинения - сына потерпевшей. Мукангалиев-младший, будучи предупрежденным об ответственности за дачу ложных показаний, рассказал суду, что оперативный сотрудник УФСБ был у них дома. Из-за двери свидетель якобы слышал, как тот обещал матери послабление режима содержания отца, отбывающего наказание. Таким образом защита пытается доказать невиновность клиента, якобы получение Мамедовым денег является провокацией. К тому же обвиняемый заявил ходатайство о затребовании из УФСБ оперативного дела 2713, в чем ему суд отказал.

По словам государственного обвинителя Яны Вахрамовой, фоноскопическая экспертиза показала, что голос на аудиозаписи переговоров о получении 1,5 млн руб. принадлежит Мамедову, и доказательств виновности достаточно для вынесения приговора.

Судебные прения назначены на 7 февраля.