Николай Меркушкин: "Самарская "Евротехника" стала одним из лидеров производства сельхозтехники в России"

Во вторник, 31 января, губернатор Николай Меркушкин принял участие в церемонии открытия нового производственного корпуса самарского сельхозмашиностроительного предприятия АО "Евротехника".

Почетными гостями церемонии стали директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения министерства промышленности и торговли РФ Евгений Корчевой, заместитель директора ассоциации "Россагромаш" Денис Максимкин, акционер компании "Amazonen-Werke" (компания основной акционер самарской "Евротехники") Кристиан Драйер.

Строительство нового корпуса предприятия было начато в январе прошлого года, а в закладке памятной капсулы принял участие глава региона.

Генеральный директор АО "Евротехника" Вадим Смирнов провел для гостей небольшую экскурсию по предприятию, попутно рассказав о достижениях компании в 2016 году. Так, только за прошлый год компания смогла увеличить производство сельхозтехники в 2,5 раза, став самым крупным производителем прицепной техники в России.

"Благодаря открытию нового корпуса мы сможем и дальше расширять наше производство", - сказал Вадим Смирнов. Он добавил, что новый корпус площадью 2,2 тыс. кв. м был построен в рамках реализации проекта "Освоение машин, узлов и компонентов для сберегающих и интенсивных технологий в растениеводстве", который реализуется при поддержке Фонда развития промышленности РФ.

Цель проекта - освоение производства прицепных сельхозмашин - широкозахватных сеялок типа Citan и Condor с самыми высокими показателями локализации. По словам гендиректора, расширение производственных площадей и серьезная модернизация производства позволяют уже сегодня прогнозировать рост производства.

По предварительным подсчетам, модернизация позволит увеличить производство на 25% при односменной работе и на 50% при работе в две смены. Это уже 60-е новое производство, открытое в Самарской области за последние четыре года.

Сама церемония открытия прошла в новом корпусе, где собралось несколько десятков сотрудников предприятия. Николай Меркушкин непосредственно перед официальной частью пообщался с рабочими, поинтересовался условиями труда и уровнем заработной платы. "Условия хорошие, зарплата высокая, платят вовремя", - последовал ответ.

Николай Меркушкин подчеркнул, что открытие нового корпуса - важное событие для Самары и Самарской области. По словам губернатора, АО "Евротехника" планомерно расширяет производство, растет объем реализуемой продукции.

"Впервые я к вам приезжал четыре года назад, и тогда площадь завода была небольшой. Сейчас здесь развернулось настоящее большое производство. В 2016 г. предприятие реализовало продукции на 5 млрд рублей, что сопоставимо с такими крупными и старейшими предприятиями города, как "Самарская кабельная компания", - сказал губернатор и добавил, что "Евротехника" в прошлом году перечислила в областной бюджет порядка 250 млн рублей налоговых отчислений.

Николай Меркушкин подчеркнул, что самарское предприятие входит в пятерку ведущих производителей сельскохозяйственной техники в стране, наряду с такими гигантами, как ростовский "Россельмаш" и Кировский завод в Санкт-Петербурге.

"У завода есть перспективы роста, и мы надеемся, что наша самарская "Евротехника" станет одним из крупнейших производств сельскохозяйственных машин не только в России, но и в Европе. Завод и сейчас экспортирует свою продукцию не только в страны СНГ, но и в Германию", - сказал Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что областные власти и впредь продолжат поддержку предприятия. В частности, уже принято решение о передаче компании еще двух цехов. Губернатор выразил благодарность Минпромторгу РФ, руководству страны, по инициативе президента Владимира Путина принявшим программу поддержки отечественных производителей сельхозтехники.

"В итоге "Евротехника" получила порядка 70 млн рублей, примерно столько же вложила сама компания в лице акционеров из Германии", - сказал Николай Меркушкин.

Евгений Корчевой, в свою очередь, подчеркнул, что на протяжении почти пяти лет производство российской сельхозтехники поступательно движется вперед и одна из точек роста этого процесса находится в Самаре.

"Растет доля отечественной сельхозтехники на российском рынке, и в прошлом году впервые за десятилетия доля российской техники составила 54% (в 2015 году эта доля равнялась 24%). За этими цифрами стоит большая работа как конструкторов и рабочих, так и губернаторов, и местных властей", - сказал представитель Минпромторга РФ.

Евгений Корчевой особо отметил роль Николая Меркушкина в том, что свои новые проекты "Евротехника" реализует при поддержке Фонда развития промышленности РФ. "Первое письмо от глав регионов с предложением совместной работы было как раз от Николая Ивановича. Сегодня ваше предприятие - показательный пример для других компаний", - сказал Евгений Корчевой.

Кристиан Драйер передал коллективу предприятия благодарность за проделанную работу от управляющего руководства компании "Amazonen-Werke" и также отметил роль региональных властей при работе над этим проектом. "Без поддержки правительства, губернатора наши успехи не могли бы быть такими серьезными", - сказал Кристиан Драйер.

Завершилась официальная часть перерезанием символической красной ленты. Стоит отметить, что в церемонии, помимо почетных гостей, по инициативе губернатора принял участие и один из рабочих завода.

"Главный успех "Евротехники" - в том, что компания производит высококачественную и высокотехнологичную технику. Зарубежные партнеры компании - одни из лидеров в мире по производству сельхозмашин и, несмотря на санкции, они продолжают инвестировать в российское производство", - подвел итог Николай Меркушкин.