Николай Меркушкин: "Социальная поддержка скорректирована в пользу малоимущих и остро нуждающихся в ней"

Во вторник, 31 января, Самарская губернская дума внесла изменения в областной бюджет текущего года. Самарская область получила 5,4 млрд рублей из федерального бюджета. В результате доходная часть казны увеличилась на 6,6 млрд рублей, расходная - на 10,4 млрд рублей.

Эти изменения для СМИ прокомментировал губернатор Николай Меркушкин. Он отметил, что на сегодняшнем заседании думы в 2,5 раза были увеличены инвестиции в основной капитал, что, в свою очередь, позволит людям и сегодня, и особенно завтра жить лучше.

"Нам добавили 10,5 млрд рублей, чтобы мы могли реализовывать программы по линии минстроя, минсоцзащиты, образования, здравоохранения и т.д. А это значит, что в регионе появятся новые поликлиники, детские сады, школы, детские площадки, спортивные площадки, ФОКи, ледовые дворцы", - пояснил Николай Меркушкин.

Также эти средства направят на обеспечение инвалидов средствами реабилитации, отдельных категорий граждан лекарствами, на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетия.

Профинансируют также и предоставление социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья и квартир по договорам найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Еще 171,4 млн рублей заложено на модернизацию коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья.

Также на заседании думы были внесены поправки в законы "О социальной поддержке ветеранов ВОВ - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" и "О ветеранах труда Самарской области". Они прописывают оказание социальной поддержки тем людям, которые в ней действительно нуждаются.

Глава региона подчеркнул, что в Самарской области действуют 126 мер социальной поддержки и в 2016 году на них направили 19,3 млрд рублей. "По сравнению с Татарстаном мы тратим на это на 7 млрд руб. больше и "размазываем" эти деньги на всех. Тогда как во всех регионах поддержка адресная, а у нас из 126 только 17 видов помощи были адресными, - отметил Николай Меркушкин. - Принятые же сегодня поправки в законы позволят перераспределить средства, которые мы направляли на соцзащиту, людям, которые в ней крайне нуждаются и которым сегодня очень и очень тяжело".

Речь идет об изменениях на сумму 1,7 млрд рублей. "Эти средства позволят в полном объеме осуществлять выплаты на рождение третьего ребенка. Дело в том, что многие регионы в связи со сложной экономической ситуацией от этой программы отказались. Мы же в полном объеме эту программу будем продолжать - на это направление запланировано 1,3 млрд рублей", - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что увеличена и поддержка многодетным семьям - вместо 30%-й компенсации на услуги ЖКХ им теперь будут компенсировать 50% - то есть половину расходов от стоимости, на это будет направлено дополнительно около 200 млн рублей. Также появится ряд других выплат, связанных с поддержкой детей и многодетных семей.

"Социальная поддержка скорректирована в пользу малоимущих и остро нуждающихся в ней людей. Она позволит помочь тем, у кого доходы находятся на уровне 10-12 тыс. рублей, им будут выплачиваться дополнительные пособия, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Тем же, кто получает большие пенсии и прежде всего является работающим пенсионером, часть выплат будет "заморожена" в пользу людей, которые остро нуждаются в поддержке. Мы понимаем, что это непростой процесс, но он исключительно важный".

Он напомнил - во всем мире социальная помощь ориентирована на нуждающихся людей: "Это люди, в силу ряда причин оказавшиеся в тяжелом жизненном положении: не получили вовремя образование, росли в трудных условиях, не смогли стать успешными людьми и в итоге не заработали средства, которые позволяют в старости сводить концы с концами. Я понимаю, кто-то может сказать: "Человек плохо работал, когда был молод". Наверное, они будут правы. Но есть люди, у которых доход в месяц составляет от 8 тыс. до 10 тыс. рублей. Именно им мы будем выплачивать дополнительную социальную выплату. И для них она будет существенной поддержкой".

Для тех же, кто получает пенсию 40-50 тыс. рублей (особенно это касается работающих пенсионеров), отсутствие ряда льгот, по мнению главы региона, не катастрофично.

Также власти упорядочат выплату льготы на проезд в общественном транспорте. "Есть случаи, когда государство просят компенсировать выплаты по 1000-1700 поездок. Это цифра немыслимая и непосильная для областного бюджета. Поэтому количество поездок будет упорядочено - будет компенсировано не больше 50-60 поездок. Для всех пенсионеров эта льгота останется", - заключил Николай Меркушкин.