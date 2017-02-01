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Футбол Спорт

Защитником "Крыльев Советов" Тимофеем Маргасовым интересуется "Локомотив"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Локомотив" рассматривает возможность трансфера защитника "Крыльев Советов" Тимофея Маргасова, пишет sport-express.ru.

У игрока летом заканчивается контракт с самарской командой. Сумма трансфера составит 250 тыс. евро - такая сумма прописана в договоре футболиста.

Маргасов пришел в самарский клуб прошлым летом на правах свободного агента и в осенней части сезона провел за "Крылья Советов" пять матчей в чемпионате.

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