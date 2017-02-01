В Новокуйбышевске установят памятник первому директору завода синтетического спирта Анне Федотовой

В 2017 г. в Новокуйбышевске планируется установить памятник первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта, Герою Социалистического труда СССР, почетному гражданину города Анне Сергеевне Федотовой.
Планируется, что местом установки памятника станет сквер имени Д. И. Менделеева.
С именем Анны Федотовой связана целая эпоха в истории становления нефтехимического производства не только в Новокуйбышевске, но и на территории всей страны. С 1930-го по 1950-й годы она возглавляла различные промышленные предприятия, после окончания Великой Отечественной войны принимала участие в организации перевозки в СССР химических предприятий Германии.
Установка памятника будет приурочена к 60-летнему юбилею Новокуйбышевской нефтехимической компании, которая ведет историю с 1957 г., когда была получена первая продукция Куйбышевского завода синтетического спирта, производства которого сегодня входят в состав ННК.
Компания при поддержке администрации Новокуйбышевска объявляет открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника, который стартовал 1 февраля и продлится до 20 апреля.
Для участия необходимо подать заявление по адресу: 446214, Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", восточная площадка, здание Профсоюзного комитета, 2-й этаж, телефоны 31-168, 31-293.
Также информация по конкурсу размещена на официальном сайте мэрии Новокуйбышевска.
Последние комментарии
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер