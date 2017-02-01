В Новокуйбышевске установят памятник первому директору завода синтетического спирта Анне Федотовой

В 2017 г. в Новокуйбышевске планируется установить памятник первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта, Герою Социалистического труда СССР, почетному гражданину города Анне Сергеевне Федотовой.

Планируется, что местом установки памятника станет сквер имени Д. И. Менделеева.

Анна Сергеевна Федотова

С именем Анны Федотовой связана целая эпоха в истории становления нефтехимического производства не только в Новокуйбышевске, но и на территории всей страны. С 1930-го по 1950-й годы она возглавляла различные промышленные предприятия, после окончания Великой Отечественной войны принимала участие в организации перевозки в СССР химических предприятий Германии.

Установка памятника будет приурочена к 60-летнему юбилею Новокуйбышевской нефтехимической компании, которая ведет историю с 1957 г., когда была получена первая продукция Куйбышевского завода синтетического спирта, производства которого сегодня входят в состав ННК.

Компания при поддержке администрации Новокуйбышевска объявляет открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника, который стартовал 1 февраля и продлится до 20 апреля.

Для участия необходимо подать заявление по адресу: 446214, Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", восточная площадка, здание Профсоюзного комитета, 2-й этаж, телефоны 31-168, 31-293.

Также информация по конкурсу размещена на официальном сайте мэрии Новокуйбышевска.