На ул. Ново-Садовой строительный кран сбил опору контактной сети, парализовав движение трамваев на три часа

Во вторник, 31 января, в 17:15 на ул. Ново-Садовой в районе остановки общественного транспорта "Госуниверситет" строительный кран сбил опору контактной сети, парализовав движение трамваев, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

По данным ТТУ, на место происшествия сразу выехала ремонтная бригада, которая приступила к работе. Несколько трамваев, находившиеся на ул. Ново-Садовой, встали, остальные трамваи, маршрут которых проходит по той же улице, диспетчеры отправляли по другим путям.

В ТТУ уточняют, что аварийные работы продлились до 20:14, после чего движение трамваев по ул. Ново-Садовой было восстановлено.