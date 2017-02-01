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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На ул. Ново-Садовой строительный кран сбил опору контактной сети, парализовав движение трамваев на три часа

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 января, в 17:15 на ул. Ново-Садовой в районе остановки общественного транспорта "Госуниверситет" строительный кран сбил опору контактной сети, парализовав движение трамваев, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

По данным ТТУ, на место происшествия сразу выехала ремонтная бригада, которая приступила к работе. Несколько трамваев, находившиеся на ул. Ново-Садовой, встали, остальные трамваи, маршрут которых проходит по той же улице, диспетчеры отправляли по другим путям.

В ТТУ уточняют, что аварийные работы продлились до 20:14, после чего движение трамваев по ул. Ново-Садовой было восстановлено.

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Последние комментарии

Слава Лыков 28 декабря 2016 10:54 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

Оксана Глебова 27 декабря 2016 14:02 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

Елена Затейкина 27 декабря 2016 09:26 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Обалдеть... Сочувствую

Громов Владимир 27 декабря 2016 08:22 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?

Александр Аминчиков 26 декабря 2016 23:56 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.

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