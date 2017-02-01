Куйбышевская транспортная прокуратура добилась увольнения осужденного доцента СамГУПС

В январе в связи с постановлением апелляционной инстанции по уголовным делам Самарского областного суда уволился с работы доцент кафедры "Электротехника" СГОУ СамГУПС Андрей Макаров, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

Как пояснила помощник прокурора, 18 октября прошлого года суд Советского района Самары признал доцента виновным в 18 эпизодах служебного подлога по ч. 1 ст. 292 УК РФ, и в 18 фактах мелкого взяточничества по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Эпизоды зафиксированных преступлений похожи один на другой. По данным следствия. доцент Макаров находясь на своем рабочем месте в университете, за денежное вознаграждение в сумме около 3,5 тыс. руб. вносил в зачетные книжки студентов заведомо ложные сведения о сдаче зачета по учебной дисциплине "Теоретические основы электротехники", что не соответствовало действительности, поскольку студенты по указанной дисциплине фактически зачеты не сдавали.

На суде Макаров свою вину признал полностью и ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке — без судебного разбирательства. Изучив материалы дела суд приговорил доцента Макарова к штрафу в 150 тыс. рублей.

Но как рассказала Ольга Фроловская, после оглашения приговора осужденный доцент не был уволен с работы в вузе.

"Поскольку он осужден за преступление связанное с использованием служебного положения, Куйбышевская транспортная прокуратура подала в Самарский областной суд апелляционное представление, в котором просила применить к нему дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в сфере образования на два года, аналогичные той, работая на которой он совершал коррупционные преступления".

В итоге 28 декабря прошлого года, апелляционная инстанция Самарского областного суда представление прокуратуры удовлетворила.

"Решение суда исполнено, в настоящее время Макаров уволился с должности доцента", — сказала Ольга Фроловская.