Куйбышевская транспортная прокуратура добилась увольнения осужденного доцента СамГУПС

В январе в связи с постановлением апелляционной инстанции по уголовным делам Самарского областного суда уволился с работы доцент кафедры "Электротехника" СГОУ СамГУПС Андрей Макаров, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.
Как пояснила помощник прокурора, 18 октября прошлого года суд Советского района Самары признал доцента виновным в 18 эпизодах служебного подлога по ч. 1 ст. 292 УК РФ, и в 18 фактах мелкого взяточничества по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.
Эпизоды зафиксированных преступлений похожи один на другой. По данным следствия. доцент Макаров находясь на своем рабочем месте в университете, за денежное вознаграждение в сумме около 3,5 тыс. руб. вносил в зачетные книжки студентов заведомо ложные сведения о сдаче зачета по учебной дисциплине "Теоретические основы электротехники", что не соответствовало действительности, поскольку студенты по указанной дисциплине фактически зачеты не сдавали.
На суде Макаров свою вину признал полностью и ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке — без судебного разбирательства. Изучив материалы дела суд приговорил доцента Макарова к штрафу в 150 тыс. рублей.
Но как рассказала Ольга Фроловская, после оглашения приговора осужденный доцент не был уволен с работы в вузе.
"Поскольку он осужден за преступление связанное с использованием служебного положения, Куйбышевская транспортная прокуратура подала в Самарский областной суд апелляционное представление, в котором просила применить к нему дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в сфере образования на два года, аналогичные той, работая на которой он совершал коррупционные преступления".
В итоге 28 декабря прошлого года, апелляционная инстанция Самарского областного суда представление прокуратуры удовлетворила.
"Решение суда исполнено, в настоящее время Макаров уволился с должности доцента", — сказала Ольга Фроловская.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!