Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самаре за неделю снизилась на 10,8%

За неделю с 23 по 29 января в области зарегистрировано 17 190 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 8153 случая.

По совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 25,8%, по Самаре - на 21%. Вместе с тем, по сравнению с предыдущей неделей, в областной столице наблюдается снижение заболеваемости на 10,8%.

Превышение недельных эпидемических порогов по области и по Самаре наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше - на 33,1% и на 66,3%, соответственно. В возрастной группе 3-6 лет и 7-14 лет отмечается превышение недельных эпидемических порогов только по области на 3% и 26,2%, соответственно. В возрастной группе 0-2 года превышения эпидпорога не отмечено.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 78,8%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (H3N2).

За прошедшую неделю, с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников, в Самарской области были полностью закрыты четыре школы и четыре детских сада, частично приостановлен образовательный процесс в 110 классах 24 школ и 40 группах 21 детского сада, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.