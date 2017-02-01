Прокурор Самарской области Константин Букреев приказал проверить региональный фонд социального страхования

В среду, 1 февраля, на коллегии, посвященной подведению итогов работы прокуратуры Самарской области в 2016 г., глава ведомства Константин Букреев отметил, что значительное число обращений инвалидов, в том числе адресованных в аппарат уполномоченного по правам человека, требует обратить пристальное внимание на соблюдение прав этой категории граждан.
Букреев поручил управлению по надзору за исполнением федерального законодательства провести проверку Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на предмет соблюдения всех норм в программах по реабилитации.
"Мы должны вновь вернуться к периодическим проверкам пансионатов и иных социальных объектов с круглосуточным пребыванием престарелых, инвалидов и несовершеннолетних, - заявил Константин Букреев. - Необходимо принять меры по защите прав граждан при оказании им медицинских услуг и медицинской помощи".
Связано ли подобное решение с выявлением серьезных проблем за 2016 г., осталось неясным.
Последние комментарии
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер