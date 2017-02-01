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Общество

Прокурор Самарской области Константин Букреев приказал проверить региональный фонд социального страхования

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 февраля, на коллегии, посвященной подведению итогов работы прокуратуры Самарской области в 2016 г., глава ведомства Константин Букреев отметил, что значительное число обращений инвалидов, в том числе адресованных в аппарат уполномоченного по правам человека, требует обратить пристальное внимание на соблюдение прав этой категории граждан.

Букреев поручил управлению по надзору за исполнением федерального законодательства провести проверку Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на предмет соблюдения всех норм в программах по реабилитации.

"Мы должны вновь вернуться к периодическим проверкам пансионатов и иных социальных объектов с круглосуточным пребыванием престарелых, инвалидов и несовершеннолетних, - заявил Константин Букреев. - Необходимо принять меры по защите прав граждан при оказании им медицинских услуг и медицинской помощи".

Связано ли подобное решение с выявлением серьезных проблем за 2016 г., осталось неясным.

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