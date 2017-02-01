В историческом центре Самары автомобилистка на иномарке сбила на переходе женщину

В среду, 1 февраля, в историческом центре Самары участницей ДТП стала 57-летняя водитель Kia Picanto, которая около 10:10 ехала по ул. Куйбышева со стороны Пионерской в направлении ул. Ленинградской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №79 по ул. Куйбышева при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода автомобилистка сбила 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по "зебре" слева направо по ходу движения автомобиля.

После ДТП экипаж "скорой помощи" доставил пострадавшую в лечебное учреждение с подозрением на политравму.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка.