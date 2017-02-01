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ДТП Происшествия

В историческом центре Самары автомобилистка на иномарке сбила на переходе женщину

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 февраля, в историческом центре Самары участницей ДТП стала 57-летняя водитель Kia Picanto, которая около 10:10 ехала по ул. Куйбышева со стороны Пионерской в направлении ул. Ленинградской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №79 по ул. Куйбышева при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода автомобилистка сбила 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по "зебре" слева направо по ходу движения автомобиля.

После ДТП экипаж "скорой помощи" доставил пострадавшую в лечебное учреждение с подозрением на политравму.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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чем только думают когда пьяными садятся за руль?

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