В историческом центре Самары автомобилистка на иномарке сбила на переходе женщину

В среду, 1 февраля, в историческом центре Самары участницей ДТП стала 57-летняя водитель Kia Picanto, которая около 10:10 ехала по ул. Куйбышева со стороны Пионерской в направлении ул. Ленинградской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, напротив дома №79 по ул. Куйбышева при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода автомобилистка сбила 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по "зебре" слева направо по ходу движения автомобиля.
После ДТП экипаж "скорой помощи" доставил пострадавшую в лечебное учреждение с подозрением на политравму.
Сейчас по факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...