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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин и Николай Бех обсудили модернизацию систем теплоснабжения Самары

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 февраля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел встречу с президентом АО "Звезда-Энергетика" Николаем Бехом.

Николай Меркушкин и Николай Бех обсудили модернизацию систем теплоснабжения Самары Николай Меркушкин и Николай Бех обсудили модернизацию систем теплоснабжения Самары

Напомним, компания заключила с администрацией Самары соглашение о передаче в концессию нескольких десятков объектов теплоэнергетики города.

В июле 2015 г. глава региона и руководитель предприятия уже обсуждали модернизацию систем теплоснабжения областного центра и достигли ряда договоренностей. Сегодня президент компании рассказал о выполнении поручений губернатора.

Глава компании отметил, что разработанное положение о концессии значительно упрощает принцип работы. По словам Николая Беха, ранее договоры аренды заключались каждый год, что затрудняло получение кредитов и приток инвестиций. Предполагается, что новое соглашение будет действовать от 12 до 40 лет.

"У нас уже есть банки, которые согласны работать с нами, есть инвесторы, и наша компания готова вложить деньги в этот процесс. Это большое дело", - заверил губернатора президент компании.

Также в ходе совещания обсуждалась необходимость энергоаудита объектов бюджетной сферы. Николай Бех особо подчеркнул: предприятие готово провести обследование ряда котельных, находящихся на балансе региона, за счет собственных средств.

Губернатор поинтересовался работой подведомственных предприятию энергообъектов и теплосетей в зимний период. "Мы в этом плане передовики, сбоев нет", - ответил Николай Бех.

Николай Бех рассказал, что предприятию удалось наладить конструктивное сотрудничество с администрацией Самары. Также он отметил, что компания готова взять на содержание и привести в порядок ряд бесхозных объектов теплоэнергетики областного центра, а также оказывать поддержку властям Самары в ликвидации возможных прорывов сетей и коммунальных аварий.

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