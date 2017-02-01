Николай Меркушкин и Николай Бех обсудили модернизацию систем теплоснабжения Самары

В среду, 1 февраля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел встречу с президентом АО "Звезда-Энергетика" Николаем Бехом.
Напомним, компания заключила с администрацией Самары соглашение о передаче в концессию нескольких десятков объектов теплоэнергетики города.
В июле 2015 г. глава региона и руководитель предприятия уже обсуждали модернизацию систем теплоснабжения областного центра и достигли ряда договоренностей. Сегодня президент компании рассказал о выполнении поручений губернатора.
Глава компании отметил, что разработанное положение о концессии значительно упрощает принцип работы. По словам Николая Беха, ранее договоры аренды заключались каждый год, что затрудняло получение кредитов и приток инвестиций. Предполагается, что новое соглашение будет действовать от 12 до 40 лет.
"У нас уже есть банки, которые согласны работать с нами, есть инвесторы, и наша компания готова вложить деньги в этот процесс. Это большое дело", - заверил губернатора президент компании.
Также в ходе совещания обсуждалась необходимость энергоаудита объектов бюджетной сферы. Николай Бех особо подчеркнул: предприятие готово провести обследование ряда котельных, находящихся на балансе региона, за счет собственных средств.
Губернатор поинтересовался работой подведомственных предприятию энергообъектов и теплосетей в зимний период. "Мы в этом плане передовики, сбоев нет", - ответил Николай Бех.
Николай Бех рассказал, что предприятию удалось наладить конструктивное сотрудничество с администрацией Самары. Также он отметил, что компания готова взять на содержание и привести в порядок ряд бесхозных объектов теплоэнергетики областного центра, а также оказывать поддержку властям Самары в ликвидации возможных прорывов сетей и коммунальных аварий.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.