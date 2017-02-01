Самарцев предупреждают об опасности выхода на лед

Администрация Самары предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка - прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Перед выходом на лед обязательно поищите специально обозначенные места для перехода водоема и организованного отдыха. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь). Не проверяйте лед на прочность ударом ноги.

Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги "Переход (переезд) по льду запрещен".

Если вы увидели провалившихся под лед людей, срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и прочим, ползком добирайтесь до пострадавшего, причем желательно, чтобы самый легкий двигался первым, так как чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше, и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег.

Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и так далее. Позвоните в службу спасения и окажите пострадавшему первую помощь.

Пассажирские перевозки между Самарой и населенным пунктом Рождествено осуществляет ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" судами на воздушной подушке марки "Нептун-4" (вместимостью 21 пассажир) и марки "Хивус", (вместимостью девять пассажиров).

Движение судов осуществляется ежедневно с 7.30 до 19.00, с интервалом 15 минут от речного вокзала (спуск по ул. Венцека), а также с понедельника по пятницу с 7.15 до 8.45 каждые 15 минут, в 17.30 и 18.45 от Ульяновского спуска.

Телефоны экстренных служб: ГКУ "ПСС Самарской области" - (846) 333-55-14, 992-99-99; служба спасения - 112; Старший оперативный дежурный "ЕДДС" г.о. Самара - (846) 930-81-12; МКУ "Поисково-спасательный отряд г.о. Самара" - (846) 930-56-79; Скорая медицинская помощь - 03, 030.