Самарцев предупреждают об опасности выхода на лед

Администрация Самары предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка - прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Перед выходом на лед обязательно поищите специально обозначенные места для перехода водоема и организованного отдыха. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь). Не проверяйте лед на прочность ударом ноги.
Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги "Переход (переезд) по льду запрещен".
Если вы увидели провалившихся под лед людей, срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и прочим, ползком добирайтесь до пострадавшего, причем желательно, чтобы самый легкий двигался первым, так как чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше, и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег.
Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и так далее. Позвоните в службу спасения и окажите пострадавшему первую помощь.
Пассажирские перевозки между Самарой и населенным пунктом Рождествено осуществляет ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" судами на воздушной подушке марки "Нептун-4" (вместимостью 21 пассажир) и марки "Хивус", (вместимостью девять пассажиров).
Движение судов осуществляется ежедневно с 7.30 до 19.00, с интервалом 15 минут от речного вокзала (спуск по ул. Венцека), а также с понедельника по пятницу с 7.15 до 8.45 каждые 15 минут, в 17.30 и 18.45 от Ульяновского спуска.
Телефоны экстренных служб: ГКУ "ПСС Самарской области" - (846) 333-55-14, 992-99-99; служба спасения - 112; Старший оперативный дежурный "ЕДДС" г.о. Самара - (846) 930-81-12; МКУ "Поисково-спасательный отряд г.о. Самара" - (846) 930-56-79; Скорая медицинская помощь - 03, 030.
Последние комментарии
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер