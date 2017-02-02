В Самаре трамвай прижал к столбу легковушку, врезавшуюся в середину вагона

В среду, 1 февраля, в 22:40 на перекрестке Московского шоссе и ул. Врубеля легковой автомобиль врезался в середину вагона трамвая маршрута №4, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, после столкновения трамвай прижал легковушку к столбу, отчего ее кузов серьезно деформировался.

По данным ТТУ, в ДТП пострадавших нет, но движение трамваев на ул. Врубеля оказалось перекрыто в оба направления и возобновилось только в 1:00. В итоге простой трамваев составил 1 час 20 минут.