В Самаре трамвай прижал к столбу легковушку, врезавшуюся в середину вагона

В среду, 1 февраля, в 22:40 на перекрестке Московского шоссе и ул. Врубеля легковой автомобиль врезался в середину вагона трамвая маршрута №4, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, после столкновения трамвай прижал легковушку к столбу, отчего ее кузов серьезно деформировался.
По данным ТТУ, в ДТП пострадавших нет, но движение трамваев на ул. Врубеля оказалось перекрыто в оба направления и возобновилось только в 1:00. В итоге простой трамваев составил 1 час 20 минут.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...