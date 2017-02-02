На ул. Скляренко ночью 18 пожарных тушили торговый павильон

В четверг, 2 февраля, в 3:31 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Скляренко, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 20 кв. м. В его тушении участвовали 18 человек, которые использовали четыре единицы пожарной техники. В 3:51 очаг возгорания удалось локализовать, а через две минуты пожар был полностью ликвидирован.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что при пожаре никто не пострадал.
И как сообщают очевидцы в соцсетях, в павильоне, вероятно, велась торговля шаурмой, о чем свидетельствует соответствующая вывеска.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора