На ул. Скляренко ночью 18 пожарных тушили торговый павильон

В четверг, 2 февраля, в 3:31 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Скляренко, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м. В его тушении участвовали 18 человек, которые использовали четыре единицы пожарной техники. В 3:51 очаг возгорания удалось локализовать, а через две минуты пожар был полностью ликвидирован.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что при пожаре никто не пострадал.

И как сообщают очевидцы в соцсетях, в павильоне, вероятно, велась торговля шаурмой, о чем свидетельствует соответствующая вывеска.