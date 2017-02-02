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Здравоохранение Общество

Объем платных медицинских услуг в Самарской области за последние 10 лет вырос в пять раз

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем платных медицинских услуг, оказываемых всеми (в том числе частными) медицинскими организациями Самарской области, вырос за последние 10 лет в пять раз.

При этом доля платных медицинских услуг в общем объеме предоставляемой населению медпомощи выросла с 4,7% в 2004 г. до 7,5% в 2016 г., сообщил сайт Счетной палаты региона.

Рост поступлений от платных медуслуг свидетельствует как о росте их стоимости и востребованности, так и о прогрессирующем замещении бесплатной медицинской помощи платной, отмечается в  сообщении.

Ведомством проведена проверка использования средств облбюджета, предоставленных на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы региона "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014-2018 гг. " в 2014 г., 2015 г. и истекшем периоде 2016 года".

Доля расходов по госпрограмме в общем объеме бюджетных расходов министерства здравоохранения увеличилась с 26% в 2014 году до 98% в 2016 г. за счет включения с 2015 г. мероприятий, не имеющих отношения к реализации поставленных задач, и мероприятий, направленных на оплату кредитной линии по оснащению медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений, содержание министерства, его подведомственных учреждений и так далее. Половина программных мероприятий в проверяемом периоде не реализована в связи с отсутствием достаточного финансирования.

Финансирование госпрограммы ориентировано, в основном, на привлечение средств федерального бюджета. Установлены случаи перераспределения бюджетных средств между мероприятиями в целях обеспечения условий софинансирования, в том числе с социально значимых направлений (обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия).

В 30% государственных медицинских учреждений целевые показатели по средней заработной плате медицинских работников, предусмотренные указом президента РФ 2012 г., "дорожной картой" в сфере здравоохранения и подпрограммой "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", не исполняются.

Счетной палатой установлено, что при отсутствии достаточных оснований ГКУ "Самарафармация" осуществляет конкурсные процедуры, заключение и исполнение контрактов по закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения.

Кроме того, выявлены случаи проведения конкурсных процедур и заключения контрактов "Самарафармацией" в конце финансового года, что привело к неосвоению бюджетных средств, формированию остатков в значительных объемах на конец финансового года при наличии программных мероприятий, не обеспеченных финансированием.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору области и в Самарскую губернскую думу. Представление по итогам проверки направлено в региональное здравоохранения.

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