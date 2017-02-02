Объем платных медицинских услуг в Самарской области за последние 10 лет вырос в пять раз

Объем платных медицинских услуг, оказываемых всеми (в том числе частными) медицинскими организациями Самарской области, вырос за последние 10 лет в пять раз.
При этом доля платных медицинских услуг в общем объеме предоставляемой населению медпомощи выросла с 4,7% в 2004 г. до 7,5% в 2016 г., сообщил сайт Счетной палаты региона.
Рост поступлений от платных медуслуг свидетельствует как о росте их стоимости и востребованности, так и о прогрессирующем замещении бесплатной медицинской помощи платной, отмечается в сообщении.
Ведомством проведена проверка использования средств облбюджета, предоставленных на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы региона "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014-2018 гг. " в 2014 г., 2015 г. и истекшем периоде 2016 года".
Доля расходов по госпрограмме в общем объеме бюджетных расходов министерства здравоохранения увеличилась с 26% в 2014 году до 98% в 2016 г. за счет включения с 2015 г. мероприятий, не имеющих отношения к реализации поставленных задач, и мероприятий, направленных на оплату кредитной линии по оснащению медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений, содержание министерства, его подведомственных учреждений и так далее. Половина программных мероприятий в проверяемом периоде не реализована в связи с отсутствием достаточного финансирования.
Финансирование госпрограммы ориентировано, в основном, на привлечение средств федерального бюджета. Установлены случаи перераспределения бюджетных средств между мероприятиями в целях обеспечения условий софинансирования, в том числе с социально значимых направлений (обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия).
В 30% государственных медицинских учреждений целевые показатели по средней заработной плате медицинских работников, предусмотренные указом президента РФ 2012 г., "дорожной картой" в сфере здравоохранения и подпрограммой "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", не исполняются.
Счетной палатой установлено, что при отсутствии достаточных оснований ГКУ "Самарафармация" осуществляет конкурсные процедуры, заключение и исполнение контрактов по закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения.
Кроме того, выявлены случаи проведения конкурсных процедур и заключения контрактов "Самарафармацией" в конце финансового года, что привело к неосвоению бюджетных средств, формированию остатков в значительных объемах на конец финансового года при наличии программных мероприятий, не обеспеченных финансированием.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору области и в Самарскую губернскую думу. Представление по итогам проверки направлено в региональное здравоохранения.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.