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Туризм Общество

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе Самарское речное пассажирское предприятие открыло ежедневный маршрут Самара — Ширяево. Теперь жители города и его гости могут всего за 50 минут добраться от Речного вокзала до одного из самых живописных мест "Самарской Луки".

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке
Фото: Андрей Савельев

"Нептун" донесет

Сбылась давняя мечта. Зимой выбрались в Ширяево. Не на лыжах и не в душном автобусе, который больше двух часов везет по трассе, а потом петляет вдоль Жигулевских гор… Нет, добрались по Волге. И всего минут за сорок пять — пятьдесят. Судно на воздушной подушке типа "Нептун", словно самолет, урчало двигателями, пассажиров слега покачивало на замерзших волнах реки, за окном мелькали деревья, летние постройки, остовы брошенных шатров с обрывками тентов. "Нептун" шел, прижимаясь к левому берегу реки. Город, подернутый дымкой, оставался вдалеке.

Путь от Самары до села Ширяево уже накатан. Местами, то слева то справа по пути следования, стоят ориентиры для капитанов — елочки или стволы деревьев с тряпичными флажками. Мол, вправо не забирай — там торосы. Хотя для вездехода на воздушной подушке нет преград, и все же по ровной дороге лучше.

Рейс Самара — Ширяево открылся еще в начале января. Стоимость билета в один конец 300 рублей. Транспортное средство ходит ежедневно. В 10:15 — от Речного вокзала, в село пребывает в 11:20 (это по расписанию, мы же прибыли в 11 часов), и в 15:40 отправляется в обратный путь. Таким образом у любителей прогулок на свежем воздухе больше четырех часов времени.

Зимний турист — редкое явление

На этой неделе мы — первая организованная группа туристов. Приехали и направились сразу в Дом-музей Репина. Прошлись по пустынным улицам занесенного снегом села. В этих местах туристы в зимнее время  — большая редкость, и жители с любопытством припадали к оконным стеклам. Музейщики радостно привечали, водили по комплексу. Впереди всех  — музейный пес по кличке Рекс, он первый заходил в крестьянскую избу Алексеевых, в дом Ширяевца, маршрут хорошо знаком нашему провожатому.

Оказалось, часть музейного комплекса не отапливается в зимнее время, и подолгу в каждом из них не задержишься. Экскурсоводы знакомили с экспозицией, кутаясь в пуховые шали, и, приплясывая на морозце, приглашали скорее пройти в каменный дом купца Вдовина. Вот там-то тепло. Печь натоплена, не то, что в крестьянских избах. В музее можно отогреться, посмотреть экспозицию и снова отправиться в путь.

Летучих мышей — не будить

Как рассказали сотрудники национального парка "Самарская Лука", ежедневно в Ширяево приезжает новым маршрутом около 10 человек. В пятницу, субботу и воскресенье организованы еще и дополнительные рейсы, но "Нептун" по выходным приходит полным (вместимость судна — 21 пассажир). Приезжают лыжники — четырех часов достаточно, чтобы покататься. Съездить, к примеру, в Каменную чашу. Если пешком, то можно к Винному ручью. Дороги расчищены и благоустроены, можно подняться на Попову гору или сходить в штольни (вход на территорию нацпарка "Самарская Лука" — 50 рублей). Но если пойдете в штольни, главное условие не будить летучих мышей. Как рассказали в "Музее летучей мыши", в самарских штольнях зимует больше 30 тысяч зверьков восьми видов. Это крупнейшая колония в Европе. Самарцам можно гордиться этим фактом. Мышки эти спят и по одиночке, и целыми гроздьями, наподобие виноградных. И будить их не надо.

Сам же музей находится в подвалах старинного здания — заводоуправления купца Ванюшина.

"Здесь располагался и конный двор, и почта, было здесь общежитие и магазин. Здание досталось нам в полуразрушенном виде, — рассказал директор национального парка "Самарская Лука" Александр Губернаторов. — В подвалах же некогда располагался ледник, затем кочегарка. Потом место засыпали строительным мусором, и когда мы вместе с волонтерами стали расчищать завалы, обнаружили два подвальных помещения с каменными сводами, где и решено было создать музей".

В надземной части старинного здания находится выставочный зал, но главное… Главное для туриста зимой — это теплая комната с пышащей жаром печью (модель "Доцент"), где можно погреться и попить чайку. Сотрудники музея рады приютить гостей.

Если же вы захотите вкусно поесть в кафе на берегу пусть замерзшей, но реки, то увы и ах… Все заведения, работающие летом, на зиму законсервированы.

"Маршрут только открылся, — пояснил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. — И нам только предстоит создать инфраструктуру для индивидуального отдыха. Но можно приезжать организованными группами, предварительно согласовав с национальным парком время приезда, чтобы все необходимое для приема группы было подготовлено".

Одно из условий любой инфраструктуры — это транспортное сообщение, и эта часть уже налажена. Кроме того, как рассказал заместитель директора по коммерческим вопросам Самарского речного пассажирского предприятия Алексей Попов  в данный маршрут по просьбам жителей включен и пункт Рождествено, то есть при необходимости "Нептун" заворачивает в Рождествено и идет уже, соответственно, через Воложку. А в планах предприятия с 15 февраля запустить по выходным дням рейсы в Винновку. Но это уже будет целевой тур с посещением храмов и с питанием, то есть полный туристический пакет.

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Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

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