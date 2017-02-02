Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

В январе Самарское речное пассажирское предприятие открыло ежедневный маршрут Самара — Ширяево. Теперь жители города и его гости могут всего за 50 минут добраться от Речного вокзала до одного из самых живописных мест "Самарской Луки".

"Нептун" донесет

Сбылась давняя мечта. Зимой выбрались в Ширяево. Не на лыжах и не в душном автобусе, который больше двух часов везет по трассе, а потом петляет вдоль Жигулевских гор… Нет, добрались по Волге. И всего минут за сорок пять — пятьдесят. Судно на воздушной подушке типа "Нептун", словно самолет, урчало двигателями, пассажиров слега покачивало на замерзших волнах реки, за окном мелькали деревья, летние постройки, остовы брошенных шатров с обрывками тентов. "Нептун" шел, прижимаясь к левому берегу реки. Город, подернутый дымкой, оставался вдалеке.

Путь от Самары до села Ширяево уже накатан. Местами, то слева то справа по пути следования, стоят ориентиры для капитанов — елочки или стволы деревьев с тряпичными флажками. Мол, вправо не забирай — там торосы. Хотя для вездехода на воздушной подушке нет преград, и все же по ровной дороге лучше.

Рейс Самара — Ширяево открылся еще в начале января. Стоимость билета в один конец 300 рублей. Транспортное средство ходит ежедневно. В 10:15 — от Речного вокзала, в село пребывает в 11:20 (это по расписанию, мы же прибыли в 11 часов), и в 15:40 отправляется в обратный путь. Таким образом у любителей прогулок на свежем воздухе больше четырех часов времени.

Зимний турист — редкое явление

На этой неделе мы — первая организованная группа туристов. Приехали и направились сразу в Дом-музей Репина. Прошлись по пустынным улицам занесенного снегом села. В этих местах туристы в зимнее время — большая редкость, и жители с любопытством припадали к оконным стеклам. Музейщики радостно привечали, водили по комплексу. Впереди всех — музейный пес по кличке Рекс, он первый заходил в крестьянскую избу Алексеевых, в дом Ширяевца, маршрут хорошо знаком нашему провожатому.

Оказалось, часть музейного комплекса не отапливается в зимнее время, и подолгу в каждом из них не задержишься. Экскурсоводы знакомили с экспозицией, кутаясь в пуховые шали, и, приплясывая на морозце, приглашали скорее пройти в каменный дом купца Вдовина. Вот там-то тепло. Печь натоплена, не то, что в крестьянских избах. В музее можно отогреться, посмотреть экспозицию и снова отправиться в путь.

Летучих мышей — не будить

Как рассказали сотрудники национального парка "Самарская Лука", ежедневно в Ширяево приезжает новым маршрутом около 10 человек. В пятницу, субботу и воскресенье организованы еще и дополнительные рейсы, но "Нептун" по выходным приходит полным (вместимость судна — 21 пассажир). Приезжают лыжники — четырех часов достаточно, чтобы покататься. Съездить, к примеру, в Каменную чашу. Если пешком, то можно к Винному ручью. Дороги расчищены и благоустроены, можно подняться на Попову гору или сходить в штольни (вход на территорию нацпарка "Самарская Лука" — 50 рублей). Но если пойдете в штольни, главное условие не будить летучих мышей. Как рассказали в "Музее летучей мыши", в самарских штольнях зимует больше 30 тысяч зверьков восьми видов. Это крупнейшая колония в Европе. Самарцам можно гордиться этим фактом. Мышки эти спят и по одиночке, и целыми гроздьями, наподобие виноградных. И будить их не надо.

Сам же музей находится в подвалах старинного здания — заводоуправления купца Ванюшина.

"Здесь располагался и конный двор, и почта, было здесь общежитие и магазин. Здание досталось нам в полуразрушенном виде, — рассказал директор национального парка "Самарская Лука" Александр Губернаторов. — В подвалах же некогда располагался ледник, затем кочегарка. Потом место засыпали строительным мусором, и когда мы вместе с волонтерами стали расчищать завалы, обнаружили два подвальных помещения с каменными сводами, где и решено было создать музей".

В надземной части старинного здания находится выставочный зал, но главное… Главное для туриста зимой — это теплая комната с пышащей жаром печью (модель "Доцент"), где можно погреться и попить чайку. Сотрудники музея рады приютить гостей.

Если же вы захотите вкусно поесть в кафе на берегу пусть замерзшей, но реки, то увы и ах… Все заведения, работающие летом, на зиму законсервированы.

"Маршрут только открылся, — пояснил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. — И нам только предстоит создать инфраструктуру для индивидуального отдыха. Но можно приезжать организованными группами, предварительно согласовав с национальным парком время приезда, чтобы все необходимое для приема группы было подготовлено".

Одно из условий любой инфраструктуры — это транспортное сообщение, и эта часть уже налажена. Кроме того, как рассказал заместитель директора по коммерческим вопросам Самарского речного пассажирского предприятия Алексей Попов в данный маршрут по просьбам жителей включен и пункт Рождествено, то есть при необходимости "Нептун" заворачивает в Рождествено и идет уже, соответственно, через Воложку. А в планах предприятия с 15 февраля запустить по выходным дням рейсы в Винновку. Но это уже будет целевой тур с посещением храмов и с питанием, то есть полный туристический пакет.