"МегаФон" объявляет старт ХII открытых всероссийских детских соревнований по футболу

1 февраля 2017 года начались отборочные матчи первого этапа футбольного турнира "Будущее зависит от тебя", который проводится компанией "МегаФон" и благотворительным фондом "Футбол — детям" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза с 2005 года.

Более 5 000 ребят из детских домов и школ-интернатов в 140 городах будут сражаться за право выйти во второй региональный этап соревнований в апреле. Финал чемпионата по традиции состоится в Сочи c 24 по 28 мая 2017 г., победителям достанется главный приз — поездка в Лондон в гости к футбольному клубу "Арсенал".

В ХI соревнованиях "Будущее зависит от тебя" в 2016 году участвовали более 5 000 детей из 140 городов России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии, а всего за 11 лет чемпионат охватил свыше 30 000 детей из более чем 3 500 команд. Это единственный федеральный проект такого масштаба, который помогает ребятам со всей страны не только приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми, но и находить новых родителей. С 2014 года вместе с фондом "Измени одну жизнь" "МегаФон" снимает видеоанкеты, благодаря которым ребята из самой сложной для усыновления возрастной категории (от 10 лет и старше) могут обрести новую семью. За три года создано более 1 700 видеоанкет юных игроков, 355 из них уже нашли новых родителей.

Генеральный директор "МегаФона" Сергей Солдатенков отметил: "Проекты по социальной адаптации и семейному устройству сирот — одно из ключевых направлений нашей благотворительной деятельности, и мы стремимся создавать равные возможности для жизни и самореализации детей по всей стране. Я очень рад, что флагманский проект компании в этом направлении продолжает расти и развиваться и привлекает все новых партнеров. Благодаря ему тысячи детей из России и зарубежья получили отличный шанс найти свое место в жизни, обрели новых друзей и наставников и посетили другие города и страны, сделав первые шаги на пути к по-настоящему успешному будущему. Желаю всем участникам этого года успешных матчей!".

Среди информационных партнеров соревнований — телеканал "Россия-24", спортивный телеканал "МАТЧ ТВ", журнал "Совспорт. Футбол", радио "Спорт FM", спортивный ресурс "Чемпионат", информационно-новостной портал ВЕСТИ.RU, портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, а также Федерация спортивных журналистов России. В 2017 году этот список пополнится единственным агентством спортивных новостей "Р-Спорт", которое входит в структуру МИА "Россия сегодня".

Информационные партнеры соревнований не только подробно освещают все этапы турнира для широкой аудитории, но и предоставляют специальные призы для участников. Так, портал Чемпионат выберет "Самого ценного игрока" (Most Valuable Player — MVP), МАТЧ ТВ — "Лучшего тренера финального этапа", а Федерация спортивных журналистов присудит приз "Fair Play" ("честная игра") команде, которая проявит наибольшее уважение к сопернику во время футбольных матчей. "Р-Спорт" отметит специальной номинацией "Стремление к победе" команду далеко продвинувшихся по турнирной сетке игроков, с особенным упорством и энтузиазмом бьющихся за право стать первыми.

Осенью 2017 года при поддержке Министерства иностранных дел РФ за год до проведения Чемпионата мира по футболу в России состоится международный этап турнира, в котором примут участие воспитанники детских домов и школ-интернатов из стран ближнего и дальнего зарубежья. "МегаФон" приглашает к организации международного этапа новых партнеров, деятельность которых соответствует ценностям и духу соревнований "Будущее зависит от тебя".