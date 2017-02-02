Археологи установили возраст уникального могильника "древнейших аристократов" в Екатериновке

Самарские археологи завершают раскопки крупнейшего памятника эпохи энеолита (медно-каменного века) "Екатериновский мыс" в Безенчукском районе. О результатах исследования уникального объекта в 2016 году корреспонденту Волга Ньюс рассказал ученый секретарь самарского краеведческого музея им. П.В.Алабина Дмитрий Сташенков.

Напомним, раскопки в с. Екатериновка начались в 2013 г. после находки местными жителями на одном из дачных участков костей человека с кремниевым предметом. Всего за 2013-2015 гг. на Екатериновском мысу было раскопано 59 погребений с богатым сопровождающим инвентарем. Были найдены каменные тесла, булавы, наконечники стрел, различные костяные предметы, кинжал, зооморфные фигурки, различные нагрудные украшения и бусины, подвески из клыков диких животных, различные украшения из раковин и многое другое.

В 2016 г. было исследовано еще 20 энеолитических погребений. По общим итогам раскопок было обнаружено около десяти архаичных символов власти - каменных наверший скипетров, причем в одной из могил их было найдено сразу три, на основании чего ученые предположили, что могильник принадлежит крайне необычным для того времени людям, настоящему "племени древнейших аристократов".

Кроме наверший скипетров, в числе находок этого года - множество шлифованных и полированных тесел, точное назначение которых пока не ясно. Весь погребальный инвентарь формирует уникальную для России по содержанию и числу предметов коллекцию энеолитических артефактов.

Также в этом году был завершен радиоуглеродный анализ костей одного из погребений, который показал, что могильник является очень древним - ему порядка 6,5 тыс. лет. Для понимания - примерно в то же время еще не существовало древнеегипетской цивилизации, историю которой принято отсчитывать с середины IV тысячелетия до нашей эры.

Антропологические же исследования останков показали что в могильнике захоронены люди европеоидной расы "нормального" роста (средний рост мужчин составил от 170 до 180 см) и телосложения. Однако об этнической принадлежности говорить нельзя, поскольку этногенез протекал на этой территории гораздо позже, в первом тысячелетии до нашей эры.

Особенностью раскопок 2016 г. было то, что они осуществлялись по грантовой поддержке РГНФ в рамках проекта "Волжские земли". Этот факт свидетельствует о важности археологических исследований этого памятника.

По субъективной оценке исследователей, большая часть могильника уже раскопана. Однако на неисследованной территории могильника осталось не менее 20 погребений, то есть научные открытия на этом археологическом памятнике не закончились. Скорее всего, полевые работы продлятся еще один сезон.