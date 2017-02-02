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Прокурор Самарской области потребовал меньше арестов и больше контроля за оборонным комплексом и ЧМ-2018

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Самарской области. Константин Букреев, возглавивший ведомство в июле 2016 г., отчитался за работу своих подчиненных и поставил перед ними новые задачи на 2017 год.

Прокурор Самарской области потребовал меньше арестов и больше контроля за оборонным комплексом и ЧМ-2018 Прокурор Самарской области потребовал меньше арестов и больше контроля за оборонным комплексом и ЧМ-2018
Фото: Игорь Казановский

Среди приоритетных: защита прав обманутых дольщиков, трудящихся, которым не отдают зарплату, контроль за сферой ЖКХ, действиями судебных приставов и полиции, противодействие экстремизму и выявление криминальных схем "утечки" бюджетных денег из оборонного комплекса и подготовки к ЧМ-2018.

Обманутые дольщики

87 тыс. обращений поступило в прокуратуру Самарской области в 2016 году. Совместными усилиями правоохранительных органов и региональных властей в Самарской области удалось повысить раскрываемость преступлений до 65,37%, увеличить число выявленных крупных взяток на 24% и при этом снизить уровень подростковой преступности на 14,5%, а также алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.

Кроме того, удалось сократить число недостроенных долевок с 22, поставленных на учет в 2014 г. до 12 к концу 2016 года. В эксплуатацию ввели семь домов и заселили жильцов в еще три, что восстановило права 398 обманутых дольщиков. Однако в 2017 г. на контроле прокуратуры стоят еще 12 объектов, строительство которых приостановлено, и 25 домов, строительство которых возобновлено, но сроки ввода их в эксплуатацию уже нарушены.

"По итогам приема граждан в Тольятти стало ясно, что в этом направлении мы должны принять дополнительные меры, - заявил прокурор Самарской области Константин Букреев. - В сложившихся экономических условиях перед нами стоит задача постоянного мониторинга соблюдения прав граждан с самых ранних этапов строительства многоквартирного дома вплоть до введения его в эксплуатацию. Важно обеспечить соблюдение законности при реализации мер поддержки дольщиков и надзор за целевым использованием бюджетных средств".

Оплата труда

За нарушения в сфере оплаты труда в 2016 г. к административной ответственности привлечены 507 человек, после вмешательства прокуратуры удалось погасить долги по зарплате - 400 млн руб., подразделения Следственного комитета возбудили 16 уголовных дел, из них пять - по материалам прокурорских проверок.

Однако, как отметил Букреев, на 1 января 2017 г. задолженность по зарплате в регионе составляет примерно 44 млн руб., поэтому он поручил прокурорам городов и районов лично разбираться с каждым предприятием-должником и принимать исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Особое внимание при этом, по его мнению, следует обратить на банкротство таких организаций.

Проблемы ЖКХ

На протяжении всего 2016 г. прокуратура проводила проверки в сфере ЖКХ, правоохранительные органы возбудили 36 уголовных дел в этой сфере, семь из них - по материалам, направленным из прокуратуры.

"Прокурорам следует тщательно проверять все случаи нарушения законов в сфере ЖКХ, в том числе при выборе управляющей компании, пресекать факты неправомерного взимания платежей, завышения тарифов, нецелевое использование собранных с жильцов денег, оказание услуг ненадлежащего качества, - заявил прокурор Самарской области Букреев. - Следует поставить заслон злоупотреблениям при организации и проведении капремонта многоквартирных домов и повысить результативность прокурорского реагирования по таким делам".

Оборонный комплекс под контроль

По данным прокуратуры Самарской области, на территории региона расположено 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса, у нас выполняется госзаказ на сумму свыше 250 млрд рублей.
Подобные суммы, по словам Букреева, требуют от прокуратуры повышенного внимания к законности их расходования. В 2016 г. ведомство проводило проверки, в том числе предприятий сферы ракетно-технического комплекса. Дальнейшие усилия должны быть направлены на выявление схем вывода бюджетных средств через фирмы-однодневки и заключение контрактов по завышенным ценам. При выявлении таких фактов прокурорам следует в обязательном порядке давать правовую оценку действиям каждого лица, задействованного в криминальной схеме, особенно должностных лиц.

Заставить приставов и полицию работать

Прокурор Самарской области отметил ряд недостатков в работе судебных приставов региона. По данным ведомства, долги населения по кредитам составили 38 млрд руб., однако фактически в 2016 г. было взыскано около 2% от этой суммы, закрыто менее 8% исполнительных производств.

А кроме кредитов, есть еще долги за коммуналку, налоги, взыскание алиментов с нерадивых родителей. Между тем прокуратура констатирует недостаточную эффективность судебных приставов. Букреев призвал своих подчиненных переломить ситуацию и добиться, чтобы приставы неукоснительно соблюдали законодательство и выполняли свой долг.

Что касается борьбы с преступностью, то полицию уличили в искусственном завышении статистики: в 2016 г. было выявлено 47 тыс. нарушений, после прокурорских проверок из отчетов исключено каждое 12-е преступление, необоснованно отнесенное к экономическим. Самое частое нарушение среди органов дознания - отказ в возбуждении уголовного дела.

"В текущем году следует принять дополнительные меры за усилением надзора за соблюдением конституционных прав граждан при уголовном судопроизводстве, - отметил Константин Букреев. - Прокуроры должны проявлять принципиальность при рассмотрении ходатайств следователей и органов дознания о заключении под стражу. И при наличии оснований активнее поддерживать альтернативные способы меры пресечения".

Кроме того, прокурор области в качестве приоритетных направлений работы обозначил противодействие экстремизму, призвав подчиненных активнее мониторить СМИ и соцсети, а также контроль за подготовкой к ЧМ-2018, персональную ответственность за которую Букреев возложил на своего первого заместителя - Алмаза Хусаинова.

Присутствовавшие на заседании представители органов законодательной и исполнительной власти выступили со своими замечаниями по работе прокуратуры.

В частности, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова пожаловалась на невнимание: "Каждое пятое обращение, которое поступало в аппарат УПЧ в 2016 г., требовало вмешательства прокуратуры. По результатам рассмотрения "наших" обращений было внесено 70 прокурорских представлений, отменено 37 процессуальных решений органов следствия и дознания. Однако не всегда нам идут навстречу: к примеру, ряд заявителей, по мнению прокуратуры, могут сами выступить в свою защиту. Ну как может это сделать инвалид с детства, страдающая тяжелой формой психического заболевания? Этой женщине мэрия Тольятти отказала в постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий".

А главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан обратил внимание на ряд неразрешенных пока проблем: "Жалобы граждан на коммунальщиков к нам поступают постоянно. Интересно, что в 2016 г. из 139 обращений, поступивших в рамках компетенции прокуратуры в сфере ЖКХ, 13% представляли собой жалобы на сотрудников ГЖИ Самарской области. Кроме того, о помощи просят жители Промышленного района Самары, замерзающие в своих квартирах, где нет отопления из-за аварии, которая произошла 28 января. В январе за помощью к нам обратились сотрудники ООО "Русская строительная компания", которым не выплатили зарплату на сумму около 6 млн рублей".
Константин Букреев обещал разобраться с этими проблемами, после чего коллегия перешла в "закрытый" режим работы.

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