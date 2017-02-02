За прошедшую ночь с улиц Самары вывезли более 7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжается круглосуточная очистка территорий от снега и наледи.

В среду, 1 февраля, в уборке улиц было задействовано 146 единиц специальной уборочной техники.

Кроме того, продолжаются работы по очистке скатных кровель многоквартирных домов. К вечеру 1 февраля в городе было очищено от наледи более 90% крыш.

К расчистке улично-дорожной сети города в ночную смену было привлечено 222 единицы спецмашин, в том числе дорожные комбинированные машины, грейдеры, самосвалы, погрузчики, МТЗ-щетки и др.

За минувшие ночь на городские полигоны вывезли 7 354,5 тонн снега, а с начала сезона - более чем 316 759 тыс. тонн.

От управляющих компаний за прошедшие сутки на уборку снега вышло 115 единиц спецтехники и 2 525 дворников.

Также уборка города продолжается силами муниципальных предприятий "Спецремстройзеленхоз", МАУ "Парки Самары", "Самарская набережная". Они проводят в надлежащее санитарное состояние скверы, бульвары, парки и самарскую набережную, сообщают в городской администрации.