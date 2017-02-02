За прошедшую ночь с улиц Самары вывезли более 7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжается круглосуточная очистка территорий от снега и наледи.
В среду, 1 февраля, в уборке улиц было задействовано 146 единиц специальной уборочной техники.
Кроме того, продолжаются работы по очистке скатных кровель многоквартирных домов. К вечеру 1 февраля в городе было очищено от наледи более 90% крыш.
К расчистке улично-дорожной сети города в ночную смену было привлечено 222 единицы спецмашин, в том числе дорожные комбинированные машины, грейдеры, самосвалы, погрузчики, МТЗ-щетки и др.
За минувшие ночь на городские полигоны вывезли 7 354,5 тонн снега, а с начала сезона - более чем 316 759 тыс. тонн.
От управляющих компаний за прошедшие сутки на уборку снега вышло 115 единиц спецтехники и 2 525 дворников.
Также уборка города продолжается силами муниципальных предприятий "Спецремстройзеленхоз", МАУ "Парки Самары", "Самарская набережная". Они проводят в надлежащее санитарное состояние скверы, бульвары, парки и самарскую набережную, сообщают в городской администрации.
Последние комментарии
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер