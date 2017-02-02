Сызрань и Кинель-Черкасский район показали наибольшую эффективность среди муниципалитетов в 2016 году

Сызрань по итогам 2016 г. продемонстрировала наиболее высокие результаты выполнения социально-экономических показателей среди городских округов области - 102,2%. Как сообщает правительство региона, успеха удалось достичь за счет отгрузки большого числа местных товаров и эффективности муниципального земельного контроля. Объем выделенных городу стимулирующих субсидий составил — 310,2 млн рублей.

Напомним, с 2013 г. в Самарской области введена система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям. Их размер зависит от выполнения социально-экономических показателей, определенных отдельно для каждой территории. Для городских округов установлено девять показателей, для муниципальных районов — 15 и для поселений — семь. Главная цель этой системы — повышение эффективности муниципального управления и ответственности муниципальных органов власти всех уровней, предпринимательского сообщества и населения за конечные результаты развития своей территории, увязка этого результата с финансовой обеспеченностью муниципалитета.

Лучшим из сельских районов по итогам прошлого года стал Кинель-Черкасский с показателем 106% и дополнительными 157,6 млн руб. в бюджет. В Кинельском районе (105,6%) бюджет пополнился на 76,3 млн руб., в Шигонском (102,4%) — на 55,8 млн рублей, Безенчукском (100,4%) — на 52,5 млн руб., Приволжского (100,2%) — на 44,9 млн рублей.

Средства, выделяемые в виде стимулирующих субсидий, распределяются муниципалитетами самостоятельно на решение наиболее важных проблем городов, районов и поселений (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного значения).

Всего за 2016 г. города и районы смогли заработать 3,445 млрд рублей из 3,650 млрд рублей, предусмотренных на эти цели.