Трагедией обернулось в Самаре столкновение Kia Rio и Toyota Land Cruiser

В среду, 1 февраля, ДТП с трагическими последствиями произошло в Красноглинском районе Самары, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 17:50 54-летняя водитель Kia Rio, получившая права 12 лет назад, двигалась по Красноглинскому шоссе со стороны пос. Волжский в направлении пос. Красная Глинка и, выехав на встречную полосу, столкнулась с Toyota Land Cruiser под управлением 38-летнего мужчины с 20-летним водительским стажем.

После этого автомобилистка и ее 26-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в одну из городских больниц. Врачи приняли решение об их госпитализации. Еще одна пассажирка той же машины - 75-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, - от полученных травм скончалась.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии.

По факту ДТП ведется проверка. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.