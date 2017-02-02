Трагедией обернулось в Самаре столкновение Kia Rio и Toyota Land Cruiser

В среду, 1 февраля, ДТП с трагическими последствиями произошло в Красноглинском районе Самары, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 17:50 54-летняя водитель Kia Rio, получившая права 12 лет назад, двигалась по Красноглинскому шоссе со стороны пос. Волжский в направлении пос. Красная Глинка и, выехав на встречную полосу, столкнулась с Toyota Land Cruiser под управлением 38-летнего мужчины с 20-летним водительским стажем.
После этого автомобилистка и ее 26-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в одну из городских больниц. Врачи приняли решение об их госпитализации. Еще одна пассажирка той же машины - 75-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, - от полученных травм скончалась.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии.
По факту ДТП ведется проверка. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...