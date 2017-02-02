Три самарских проекта претендуют на "Серебряного Лучника" в Москве

16-17 февраля в Москве состоятся Дни открытых презентаций и церемония награждения победителей "Серебряного Лучника" — самой престижной национальной премии в области развития общественных связей.

Самару в этом году представляют три проекта: кинофестиваль добрых дел "Estafesto: сделай мир лучше!" компании "Данон Россия", "Русский космос" ГТРК "Самара" и "Создание сообщества StartupSamara".

Шорт-лист проектов, которые будут представлены в рамках Дней открытых презентаций в Москве, составлен экспертами национального этапа премии после рассмотрения работ победителей всех региональных этапов. За статуэтку "Лучника" будут бороться, в частности, проекты Олимпийского комитета России, издательского дома "Аргументы и факты", Яндекса, Сбербанка, S7 Airlines и другие. С номинациями и полным списком лучших проектов федерального этапа премии можно ознакомиться здесь: http://www.luchnik.ru/news/2020/.

"На региональный этап "Серебряного Лучника" в этом году было представлено 43 очень качественно подготовленных проекта. Мы рады, что с самыми яркими из них сможет познакомиться не только самарская общественность, но и профессионалы со всей страны", — говорит Татьяна Мокшина, директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор "Серебряный Лучник" — Самара.

"Весь коллектив ГТРК "Самара" был вовлечен в проект "Русский космос". Я выражаю благодарность каждому сотруднику компании за то, что проект состоялся, и нам удалось сделать то, чего мы так долго добивались. Мы прочно закрепили в сознании аудитории, что Самара является космической столицей, и будем рады представить результаты нашей работы в Москве", — комментирует директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Партнер премии в Самарской области — компания "МегаФон".

Информационные партнеры — телеканал "Самара-ГИС", радио "Эхо Москвы" в Самаре, "Самарская газета", информационный портал "Волга Ньюс", "Волжская коммуна", журнал "СМР.Собака.ru".

Партнеры церемонии награждения в Самаре — ВК "Экспо-Волга", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, Coca-Cola HBC Россия в Самаре, компания "Amway".

Генеральный информационный партнер Национальной премии — информационное агентство России ТАСС.