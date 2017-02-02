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Общество

Три самарских проекта претендуют на "Серебряного Лучника" в Москве

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16-17 февраля в Москве состоятся Дни открытых презентаций и церемония награждения победителей "Серебряного Лучника" — самой престижной национальной премии в области развития общественных связей.

Самару в этом году представляют три проекта: кинофестиваль добрых дел "Estafesto: сделай мир лучше!" компании "Данон Россия", "Русский космос" ГТРК "Самара" и "Создание сообщества StartupSamara".

Шорт-лист проектов, которые будут представлены в рамках Дней открытых презентаций в Москве, составлен экспертами национального этапа премии после рассмотрения работ победителей всех региональных этапов. За статуэтку "Лучника" будут бороться, в частности, проекты Олимпийского комитета России, издательского дома "Аргументы и факты", Яндекса, Сбербанка, S7 Airlines и другие. С номинациями и полным списком лучших проектов федерального этапа премии можно ознакомиться здесь: http://www.luchnik.ru/news/2020/.

"На региональный этап "Серебряного Лучника" в этом году было представлено 43 очень качественно подготовленных проекта. Мы рады, что с самыми яркими из них сможет познакомиться не только самарская общественность, но и профессионалы со всей страны", — говорит Татьяна Мокшина, директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор "Серебряный Лучник" — Самара.

"Весь коллектив ГТРК "Самара" был вовлечен в проект "Русский космос". Я выражаю благодарность каждому сотруднику компании за то, что проект состоялся, и нам удалось сделать то, чего мы так долго добивались. Мы прочно закрепили в сознании аудитории, что Самара является космической столицей, и будем рады представить результаты нашей работы в Москве", — комментирует директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Партнер премии в Самарской области — компания "МегаФон".

Информационные партнеры — телеканал "Самара-ГИС", радио "Эхо Москвы" в Самаре, "Самарская газета", информационный портал "Волга Ньюс", "Волжская коммуна", журнал "СМР.Собака.ru".

Партнеры церемонии награждения в Самаре — ВК "Экспо-Волга", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, Coca-Cola HBC Россия в Самаре, компания "Amway".

Генеральный информационный партнер Национальной премии — информационное агентство России ТАСС.

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A W 18:56 В Рощинском вместо 900 планируют расселить 148 служебных квартир

А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.

Катя Молгачева-Кузнецова 12:40 С 1 июля тарифы на электроэнергию в области поднимутся до 3,84 рубля

У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.

Анна Настоящая-Арутюнова 31 января 2017 00:00 В Рощинском вместо 900 планируют расселить 148 служебных квартир

Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.

Евгения Митяева 29 января 2017 15:24 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.

Юрий Бондарев 29 января 2017 10:54 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.

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