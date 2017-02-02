В Волжском районе подал документы первый кандидат на пост главы

В Волжском районе появился первый кандидат на пост руководителя муниципалитета. О своем желании руководить районом заявил директор самарского ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Центр повышения квалификации "Региональный центр мониторинга в образовании" Евгений Негрей.

Напомним, что пост руководителя муниципалитета стал вакантным после того, как в декабре прошлого года глава района Александр Баландин возглавил министерство строительства Самарской области.

Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен заместитель главы района Андрей Маслов.

Документы от кандидатов на пост главы принимаются до 13 февраля.