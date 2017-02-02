Мэрия Самары продолжает оптимизацию расходов на содержание органов МСУ

В четверг, 2 февраля, состоялось расширенное заседание городской думы Самары. Основной темой повестки заседания стал вопрос об оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений и внесении изменений в городской бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.

Напомним, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил перед главами муниципальных образований задачу оптимизировать управленческие расходы и увеличить доходную часть бюджета.

Подобная работа проводится в администрации Самары на протяжении последних двух лет. Так, в первую очередь в 2015 г. было проведено сокращение численности муниципальных служащих, прошла реорганизация отраслевых подразделений мэрии - их число сократилось с 21 до 14.

В 2015 г. установлен норматив отчислений части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, которая с тех пор зачисляется в бюджет Самары в размере 50% вместо ранее установленного 20% отчисления.

Снижается доля закупок по начальной цене или с минимальной экономией 0,5% от начальной цены. В 2016 г. такие закупки составили 13,3%, тогда как в 2015 г. они составляли 15,9%, а в 2014 г. — 21,9%.

В целом, сумма экономии средств по осуществленным закупкам от начальной цены контрактов за 2016 г. составила 9,9% или 206,7 млн рублей. Для сравнения, в 2015 г. показатель составлял 5,4% (422 млн руб.), а в 2014 г. — 2,3% (159 млн руб.).

Очередной шаг в направлении, заданном губернатором, — поиск дополнительных источников дохода в бюджет, дальнейшая оптимизация штатной численности муниципальных служащих и повышение финансовой дисциплины. Такую задачу поставил перед руководителями городских департаментов и муниципальных предприятий глава Самары Олег Фурсов.

"Курс на мобилизацию, заданный губернатором Николаем Меркушкиным, крайне важен и актуален. Следуя этому курсу, приложим максимум усилий, чтобы качественно подготовить город к предстоящему мировому первенству", — отметил он.

С учетом изменений, принятых думой, доходная часть бюджета увеличена на 200 млн рублей по неналоговым поступлениям за счет арендной платы, взимаемой за возмездную передачу в пользование муниципального имущества.

За счет оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления будет сэкономлено еще 87 млн рублей. Высвобожденные средства будут направлены на уплату лизинговых платежей по приобретенным ранее автобусам и трамваям, покупку нового транспорта и поддержку самарского метрополитена.

Кроме того, часть средств будет направлено на формирование резерва специальных расходов для обеспечения условий софинансирования в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, текущее сокращение — это только первый шаг по оптимизации расходов в 2017 году.

"Муниципалитетом разработан отдельный план мероприятий по сокращению расходов. Он включает в себя оптимизацию штатной численности служащих, пересмотр деятельности муниципальных учреждений и выполняемых ими функций, дальнейшее ужесточение финансовой дисциплины. Кроме того, продолжается реформа местного самоуправления. В ее рамках еще целый ряд полномочий будет передан районам", — подчеркнул он.

Председатель городской думы Галина Андриянова отметила, что работа по оптимизации управленческих расходов ведется и в представительном органе власти.

"В результате проведенной реформы местного самоуправления расходы на представительный орган сократились практически вдвое. В думе пересмотрено штатное расписание; депутатский корпус представляет интересы жителей на общественных началах без каких-либо компенсаций из бюджета города, помощники депутатов также не получают денег. Управленческий аппарат должен быть компактным, а его работа — прозрачной и эффективной", — подчеркнула она.