ХК "Лада" разгромил "Ак Барс" — 4:0

В четверг, 2 февраля, в очередном матч КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду казанский "Ак Барс".

Счет уже на 35-й секунде открыл Андрей Иванов, через минуту Антон Шенфельд отправил еще одну шайбу в ворота гостей, Никита Филатов завершил разгром гостей за две секунды до конца первого периода — 3:0.

Четвертую шайбу забросил Георгий Белоусов в пустые ворота за секунду до конца матча — 4:0, сообщает официальный сайт лиги.