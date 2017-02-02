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Хоккей Спорт

ХК "Лада" разгромил "Ак Барс" — 4:0

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 февраля, в очередном матч КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду казанский "Ак Барс".

Счет уже на 35-й секунде открыл Андрей Иванов, через минуту Антон Шенфельд отправил еще одну шайбу в ворота гостей, Никита Филатов завершил разгром гостей за две секунды до конца первого периода — 3:0.

Четвертую шайбу забросил Георгий Белоусов в пустые ворота за секунду до конца матча — 4:0, сообщает официальный сайт лиги.

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