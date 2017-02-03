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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали контракт с кибер-игроком в FIFA

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 февраля, ФК "Крылья Советов" подписал официальное соглашение с кибер-спортсменом, который будет представлять самарскую команду на всех соревнованиях под эгидой РФПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Это право заслужил болельщик "Крыльев" Максим Кирилов, который на прошлой неделе выиграл открытый чемпионат по кибер-спорту, проводимый нашим клубом. С Максимом был подписан контракт на один год. После подписания соглашения генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров вручил Максиму именную футболку с любимым номером кибер-игрока. Уже 24 февраля геймеру предстоит постоять за честь клуба в Уфе, где пройдет Кубок РФПЛ по игре в FIFA.

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