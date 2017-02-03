Артис Аболс продолжит тренировать "Ладу"

Министр спорта Самарской области, вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин прокомментировал "Известиям" сложную игровую и финансовую ситуацию, сложившуюся в ХК "Лада".

На прошлой неделе автозаводцы лишились формальных шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина нынешнего сезона. Волжане занимают предпоследнее место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Весь сезон команда Артиса Аболса играла в условиях задолженностей по зарплатам. Лишь перед началом регулярного чемпионата клубу удалось расплатиться по долгам за прошлый сезон, но осенью в "Ладе" снова начались финансовые проблемы. Как заявил "Известиям" Дмитрий Шляхтин, в сложившихся условиях тольяттинцам трудно было показать успешный результат.

"Думаю, по окончании сезона мы соберемся вместе с руководством и тренерским штабом, проанализируем ситуацию, — рассказал Дмитрий Шляхтин. — Но какие выводы мы можем сделать? Есть экономика и есть результат. Имеются проблемы с титульными спонсорами, которые были у нас раньше. Сейчас мы должны заняться решением этих вопросов, а не тренерскими перестановками. Если вам не дали денег, но поставили задачу, то вы ее не исполните".

По мнению министра, у "Лады" был подобран хороший состав, однако реализовать свой потенциал ему помешали финансовые условия.

"Бюджет "Лады" в этом сезоне соответствовал борьбе за попадание в плей-офф Кубка Гагарина, и шанс пройти туда у нас был, — добавил собеседник "Известий". — Но этот бюджет исполнялся не полностью — была задолженность по зарплате за два месяца. Может быть, она и сыграла свою негативную роль".

Руководство "Лады" перед дедлайном по дозаявкам новичков сумело сохранить в составе основных игроков. При этом, по признанию Дмитрия Шляхтина, на ряд хоккеистов, включая форварда тольяттинцев Никиту Филатова, был спрос, и за них предлагались серьезные денежные компенсации. Однако клуб решил не отпускать хоккеистов, чтобы побороться за плей-офф. Теперь в межсезонье многие из этих игроков могут покинуть Тольятти бесплатно.

"Считаю, что это не было ошибкой, по двум причинам, — пояснил функционер. — Во-первых, вырученные за них деньги не спасли бы клуб. Во-вторых, зритель ходит на игру. Выставлять в середине сезона ослабленную команду, получающую от соперника по 5–7 шайб за матч, было бы неправильно. Хоккеисты играют в первую очередь для болельщика. И для того чтобы на льду была "картинка", делается всё необходимое".

Дмитрий Шляхтин также отметил, что "Лада" готова сохранить в составе и голкипера Илью Ежова, пришедшего летом из СКА.

"Я не знаю точно, какой у него контракт. Если трехлетний, тогда его даже удерживать не придется, — сказал вице-президент "Лады". — Спрос на Ежова будет. А дальше — уже вопрос переговоров".

Однако, несмотря на неудачное выступление команды в нынешнем сезоне, руководство клуба не планирует расставаться с латвийским наставником. Артис Аболс начал работать в "Ладе" летом 2015 года. Тогда 43-летний специалист был назначен старшим тренером команды в штаб Сергея Светлова. После сентябрьской отставки Светлова Аболс стал исполняющим обязанности наставника тольяттинцев. Стоит отметить, что в прошлом сезоне он также не смог вывести клуб в плей-офф.