В ближайшие два года в Самарской области сформируют территориальные схемы обращения с отходами

В ближайшие два года в Самарской области, как и во всех регионах страны, предстоит сформировать территориальные схемы обращения с отходами. В этой работе поможет проект Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка".

Свалки нанесут на карту

В рамках этого проекта на базе интернет-ресурса "Яндекс.Карты" заработает интерактивная карта свалок, и жители региона смогут сообщать о случаях нарушения природоохранного законодательства. Затем собранные данные лягут в основу регионального реестра.

Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Владимир Гутенев. На днях он провел в Самаре личный прием граждан, на котором в основном обсуждали проблемы с размещением отходов. Так, самарец Юрий Лютко рассказал сразу о нескольких известных ему свалках - в поселке Стройкерамика и рядом с Южным мостом.

"Так как я рыбак и охотник, то много езжу по таким местам, - говорит Юрий Иванович. - И на протяжении уже 10 лет вижу негативные изменения. На берегах - свалки, где-то строительный мусор вываливают прямо в лесу... Опять же отношение взрослых: приехали отдыхать, выбрали чистое место, а потом после себя оставили мусор и уехали. Я считаю, надо преподавать в школе уроки экологической грамотности - тогда сами дети будут воспитывать своих родителей. Во-вторых, нужно ввести более жесткие штрафы, чем сейчас. Потому что человек, заплатив значительный штраф, в следующий раз уже мусорить не станет".

Депутат согласился с рыболовом-охотником: пора ужесточить штрафы. И подчеркнул, что штрафовать нужно в первую очередь руководителей организаций, которые захламляют территории своим мусором.

Глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько обратился к Владимиру Гутеневу с вопросом о полигоне, который работает на территории их района. "Он легальный, имеет все необходимые сертификаты, - говорит Сергей Олегович. - Вопрос - в том, что имеющийся полигон ограничен ресурсами для принятия твердых бытовых отходов. В 2012 г. министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства был инициирован проект, предполагающий создание комбината по переработке и сортировке ТБО. В 2013 г. мы все необходимые документы подготовили, но все так и "повисло". Этот полигон должен трансформироваться в более современное предприятие, где была бы сортировка, переработка отходов и так далее".

Глава района попросил депутата Госдумы оказать содействие в реализации и финансировании этого проекта.

Работа уже идет

"К сожалению, среди большого числа экологических проблем наиболее существенные - это несанкционированные свалки и полигоны, - отмечает Владимир Гутенев. - В России ежегодно скапливается порядка 60 млн тонн отходов. И масштабы бедствия таковы, что более половины мусора - а это порядка 30-35 млн тонн в год - размещается незаконным образом. Львиная доля мусора не перерабатывается и размещается на незаконных свалках, которых около 20 тысяч. Нам кажется, что эта цифра занижена, и реальные цифры мы увидим, когда заработают интерактивные карты, где после предмодерации будут размещаться данные о свалках. Задачей местной власти будет включить выявленные объекты в реестр, в территориальные схемы обращения с отходами, составить четкий и понятный всем гражданам график - когда и какими силами все это будет устраняться".

Под предмодерацией подразумевается, что после получения сигнала о незаконной свалке активисты ОНФ должны будут выехать на место и проверить, действительно ли эта свалка есть и действительно ли она незаконна. Только после этого ее нанесут на карту.

В Самаре активисты ОНФ представили новый экологический проект "Генеральная уборка", посвященный борьбе с незаконными свалками. Координатором проекта является член центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимир Гутенев.

"В ближайшие дни в рамках селекторного совещания до региональных штабов ОНФ доведут информацию о технике, типовых формах заявлений, о порядке работы и о том, какими цветами на карте будут окрашиваться выявленные свалки и полигоны, - рассказал депутат. - Мы будем выявлять незаконные свалки, полигоны, работающие по "серым" схемам, не выполняющие технических регламентов. Для этого организуем видеонаблюдение, будем использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" для мониторинга передвижения автомобилей, которые должны обладать разрешением на завоз мусора. Будем следить, какое количество, куда, откуда они завозят".

Связь с жителями

Региональный координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Мирошниченко рассказал, что в области уже создана карта экологически неблагоприятных территорий. На ней отмечены многие незаконные свалки. Правда, пока эта карта существует только на бумажном носителе.

Эксперт регионального отделения ОНФ Валерий Барсук отметил, что сегодня в области действуют 85 разрешенных полигонов. На 1 января наполняемость этих объектов составила 76%. "Проблемными являются Тольятти, где на незаконные свалки приходится 12,5 гектара земли, - говорит он. - В Большеглушицком районе - 50 гектаров земли. Наиболее благополучные районы - Похвистневский, Шенталинский, Исаклинский, Клявлинский. Практически отсутствуют незаконные свалки в Кинеле и Отрадном. В ближайшее время наши активисты перенесут бумажную карту свалок на интерактивную в полном объеме. Мы постоянно получаем от наших активистов информацию и проверяем эти сигналы. Например, в сентябре поступил сигнал от жителей поселка Шмидта. Они пожаловались, что днем и ночью большегрузный транспорт со строительным мусором, отходами проезжает мимо домов, на прибрежную территорию реки Самары. Там были комиссии, администрация района, города, депутаты. Проблема в том, что штрафы накладываются на водителей этих машин. А на собственников земли, где идет прием этих отходов, нет никаких санкций. Мы даже не смогли установить, кому она принадлежит".

Также он рассказал, что в Самарской области за 2016 г. за незаконное размещение отходов возбуждено 116 административных дел, к ответственности привлечено 96 лиц. "Положительный опыт можно привести на примере Ульяновской области, - говорит Валерий Барсук. - Активисты, обнаружив незаконную свалку, дают сигнал контролирующим органам - Росприроднадзору, сотрудники которого выписывают штраф и считают ущерб, нанесенный плодородному слою почвы. Штраф - 25 тыс., ущерб - 7 млн рублей. Находят собственника земли, который в кратчайшие сроки проводит рекультивацию. Ущерб не платится, но территория приводится в надлежащее состояние".

Активист регионального отделения народного фронта А.В.Семин рассказал, что много свалок в прошлом году обнаружили в заповедных местах нашего края. "Мы отметили все свалки на карте и с помощью волонтеров навели порядок в некоторых местах, - говорит он. - Вывезли порядка 5,5 тонны мусора, очистили около 17 км береговой линии. Совсем недавно, 11 января, в День заповедников прошла экологическая акция "Стоп свалка". В с. Рождествено есть огромная свалка, на которой размещают отходы буквально всех классов опасности. И она пока продолжает разрастаться".

Владимир Гутенев, депутат Государственной думы:

- Будет составлен рейтинг регионов, и нам очень хотелось бы, чтобы в нем напротив Самарской области стояли зеленые елочки - это значит, что полигоны работают законно, свалки устранены. А не черные поросята, которыми предполагается отмечать регионы, где нет никакой адекватной реакции, или большое число несанкционированных свалок, которые продолжают жить.





Виктор Сойфер, сопредседатель регионального штаба ОНФ:

- В своем послании Владимир Владимирович Путин уделил особое внимание теме проведения Года экологии в России. По итогам послания президент поручил правительству подготовить программу, направленную на сохранение и экологическое развитие уникальных природных символов страны, среди которых отметил и Волгу. По всей России нужно заняться прежде всего уборкой загрязненных территорий, ликвидацией свалок, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов, в том числе и городов Самарской области.