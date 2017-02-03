Следователи ищут вахтовиков-самарцев, которые остались без зарплаты

Не получающим зарплату вахтовикам, работающим в Красноярском крае, рекомендуется обращаться с жалобами на работодателей в краевое ГСУ СК РФ. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В следствии сообщили, что в Красноярском крае, особенно на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вахтовым методом работает большое количество граждан, постоянно проживающих в других субъектах Российской Федерации.
Следствию известны случаи, когда работодатели своевременно не рассчитываются с работниками, и граждане, не получив причитающуюся им зарплату в обещанный срок, уезжают в другие регионы по месту своего жительства, не обращаясь при этом в правоохранительные органы.
Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю рекомендует таким гражданам обращаться для решения вопросов, касающихся нарушения их трудовых прав и принятия процессуальных решений в отношении работодателей по телефону (391)2-73-02-99, либо через интернет-приемную на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю http://krk.sledcom.ru/folder/873347.
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По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.