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Общество

Следователи ищут вахтовиков-самарцев, которые остались без зарплаты

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Не получающим зарплату вахтовикам, работающим в Красноярском крае, рекомендуется обращаться с жалобами на работодателей в краевое ГСУ СК РФ. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В следствии сообщили, что в Красноярском крае, особенно на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вахтовым методом работает большое количество граждан, постоянно проживающих в других субъектах Российской Федерации.

Следствию известны случаи, когда работодатели своевременно не рассчитываются с работниками, и граждане, не получив причитающуюся им зарплату в обещанный срок, уезжают в другие регионы по месту своего жительства, не обращаясь при этом в правоохранительные органы.

Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю рекомендует таким гражданам обращаться для решения вопросов, касающихся нарушения их трудовых прав и принятия процессуальных решений в отношении работодателей по телефону (391)2-73-02-99, либо через интернет-приемную на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю http://krk.sledcom.ru/folder/873347.

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