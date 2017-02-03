Диагноз рак молочной железы ставится каждой восьмой женщине

4 февраля — Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы. К сожалению, он крайне "помолодел": всё чаще заболевание выявляется у юных женщин. Ежедневно в России от рака молочной железы умирают 47 женщин.

Рак груди является одним из самых больших страхов для женщин. Почему-то укоренилось мнение о том, что рак неизлечим. К счастью — это миф! Многие виды рака сегодня эффективно лечатся, если обнаружены на ранних стадиях. Это стало возможно благодаря внедрению скрининга (массовое обследование здоровых людей) и инновационным методам лечения. В мире рак груди уже давно является управляемым заболеванием с высоким уровнем выживаемости: Европа — 87,3%, США — 90%, РФ — около 50%, Самарская область — 64%.

Какова вероятность заболеть раком груди?

Принадлежность к женскому полу и возраст 35+ ставит вас в группу риска по этому заболеванию. Риск развития опухоли индивидуален и зависит от многих факторов, в том числе и наследственных.

Медицина выделяет несколько патогенных факторов, которые могут увеличивать вероятность возникновения заболевания раком груди.

Возраст: чем вы старше, тем больше вероятность заболевания. Резкое увеличение заболеваемости отмечается после 40 лет, достигая максимума к 65 годам.

Семейная предрасположенность. Накопление случаев заболевания в семье (при наличии заболевания у матери в 9 раз увеличивает риск развития злокачественного процесса у ее дочерей).

Раннее начало менструаций — до 12 лет. Отсутствие брака и детей — риск рака груди у незамужних и нерожавших женщин в два раза выше, чем у женщин, живущих в браке. Первые роды после 30 лет. Имевшиеся ранее заболевания молочной железы. Частые стрессы и депрессия — особенно в молодости могут быть причиной развития рака груди. Нездоровый образ жизни: курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности могут способствовать возникновению злокачественного процесса.

Наследуемая форма рака (5–10% от всех случаев заболевания). Причина кроется в унаследованной мутации какого-то одного гена.

В настоящее время продолжается изучение ряда факторов в плане их возможного влияния на возникновение заболеваний молочной железы. К ним относятся: употребление пищи с избыточным содержанием жиров, злоупотребление алкоголем, а также гормональные контрацептивы и гормонозаместительная терапия при перименопаузальных расстройствах.

Если у женщины выявляется хотя бы один из вышеперечисленных факторов риска, ей необходимо периодически наблюдаться у врача-маммолога.

Диагностика опухолей молочной железы

Самые первые признаки заболевания можно увидеть при самоосмотре. О том, как его правильно проводить, можно спросить у врача-гинеколога или маммолога. Необходимо срочно обращаться за помощью, если вы заметили:

- изменение формы, контуров груди;

- сморщивание кожи;

- втяжение соска вовнутрь;

- шелушение, покраснение кожи;

- боли при прощупывании;

- кровянистые выделения при нажатии;

- увеличение лимфоузлов;

- повышение температуры.

На приеме врач-маммолог или онколог — для постановки правильного диагноза должен провести стандартный комплекс диагностических мероприятий. Он включает в себя такие процедуры как:

- Физикальный осмотр и сбор анамнеза. То есть врач осматривает и пальпирует молочные железы пациентки с целью выявления уплотнений, изменений формы груди и соска, а также кожных покровов. Кроме этого, он исследует регионарные лимфатические узлы, и проверяет, не увеличена ли печень.

- Рентгеновская маммография. Это стандартное исследование, с высокой степенью вероятности позволяющее выявить новообразования в молочной железе.

- Ультразвуковое исследование груди позволяет детально изучить выявленные при маммографии новообразования. Например, УЗИ позволяет отличить солидную опухоль молочной железы от заполненной жидкостью кисты.

- Биопсия считается наиболее информативным тестом. С ее помощью можно установить злокачественность ранее обнаруженного новообразования.

Перед лечением специалисты могут назначить дополнительные тесты. Кроме того, для подтверждения диагноза могут назначить диагностические исследования второй линии.

Дополнительные тесты диагностической визуализации (КТ, МРТ и ПЭТ) — современные аппаратные исследования, которые помогают не только выявить злокачественное новообразование, но и оценить его характеристики, такие как размер, локализация, форма и степень распространения в окружающие ткани.

- Генетический анализ — выполняется для выявления количества онкогена HER2 (человеческий эпидермальный фактор роста второго типа), продуцируемый опухолью молочной железы. Эта информация помогает врачам составить последующий план лечения пациентки.

В лечении рака молочной железы принимают участие множество специалистов: онколог, радиолог, хирург-онколог и др. При принятии решения учитываются:

- Тип рака молочной железы

- Стадия заболевания

- Являются ли раковые клетки чувствительными к гормонам

- Общее состояние здоровья пациента

- Возраст пациента.

Основные варианты лечения рака молочной железы — это лучевая терапия, хирургия, биологическая (таргентная) терапия, гормональная терапия, химиотерапия. Усовершенствованные методы диагностики и лечения рака молочных желез привели к росту показателей выживаемости за последние 20 лет. По данным США, более 95% пациентов проживают 5 и более лет. Статистика рака молочных желез показывает, что показатель пятилетней выживаемости в мире составляет 89%, десятилетней — 82%, пятнадцатилетней — 77%. Такие высокие значения показателей связаны со своевременной специализированной помощью, но если лечение не проводить, то показатель пятилетней выживаемости не превышает 15%.

Прогноз и профилактика

По мнению врача-онколога высшей категории Клиники "Мать и дитя-ИДК" Елены Свиридовой, при лечении злокачественных опухолей молочной железы большое значение имеет раннее обращение пациентки к врачу. "Профилактика заключается в соблюдении здорового образа жизни, исключающего курение, прием алкоголя. Необходимо своевременно лечить эндокринную патологию и гинекологические заболевания, — считает она. — Большое значение следует уделять самообследованию молочной железы — оно позволяет вовремя выявить заболевание и провести его полноценное лечение".