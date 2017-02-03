В Самаре ищут водителя, сбившего на переходе ребенка и скрывшегося

В пятницу, 3 февраля, полицейские Самары продолжают устанавливать личность водителя, который стал участником ДТП в четверг, 2 февраля в Куйбышевском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, примерно в 18:00 он ехал на неустановленном автомобиле по ул. Обувной со стороны ул. Вологодской в направлении ул. Народной и на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 53 по ул. Обувной сбил восьмилетнего мальчика, который шел по переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

После ДТП ребенок добрался домой, откуда со ссадинами и синяками был доставлен экипажем "скорой" в лечебное учреждение. А водитель с места происшествия скрылся.

За оставление места ДТП по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ нарушитель может лишиться водительских прав на срок от одного года до полутора лет или подвергнуться административному аресту на срок до 15 суток.