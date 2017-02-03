В Самаре ищут водителя, сбившего на переходе ребенка и скрывшегося

В пятницу, 3 февраля, полицейские Самары продолжают устанавливать личность водителя, который стал участником ДТП в четверг, 2 февраля в Куйбышевском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, примерно в 18:00 он ехал на неустановленном автомобиле по ул. Обувной со стороны ул. Вологодской в направлении ул. Народной и на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 53 по ул. Обувной сбил восьмилетнего мальчика, который шел по переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
После ДТП ребенок добрался домой, откуда со ссадинами и синяками был доставлен экипажем "скорой" в лечебное учреждение. А водитель с места происшествия скрылся.
За оставление места ДТП по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ нарушитель может лишиться водительских прав на срок от одного года до полутора лет или подвергнуться административному аресту на срок до 15 суток.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...