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ДТП Происшествия

В Самаре ищут водителя, сбившего на переходе ребенка и скрывшегося

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, полицейские Самары продолжают устанавливать личность водителя, который стал участником ДТП в четверг, 2 февраля в Куйбышевском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, примерно в 18:00 он ехал на неустановленном автомобиле по ул. Обувной со стороны ул. Вологодской в направлении ул. Народной и на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 53 по ул. Обувной сбил восьмилетнего мальчика, который шел по переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

После ДТП ребенок добрался домой, откуда со ссадинами и синяками был доставлен экипажем "скорой" в лечебное учреждение. А водитель с места происшествия скрылся.

За оставление места ДТП по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ нарушитель может лишиться водительских прав на срок от одного года до полутора лет или подвергнуться административному аресту на срок до 15 суток.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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чем только думают когда пьяными садятся за руль?

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