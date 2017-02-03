В пос. Гранный коммунальщики требуют платежи с жителей сгоревшего дома

В пос. Гранный Самарской области управляющая компания требует оплаты коммунальных платежей с жителей сгоревшего барака, сообщает life.ru.

Пожар, сделавший шестиквартирный дом непригодным для проживания, произошел несколько месяцев назад, однако погорельцам продолжают исправно начислять коммунальные платежи.

Одна из бывших жительниц дома направила в управляющую компанию заявление с просьбой разобраться с начислением коммунальных платежей, но ей ответили, что запрос отправлен и по нему в настоящее время идут разбирательства.

В жилищной компании для решения вопроса о начислениях коммуналки погорельцам собралась комиссия.

Принятое от жителей заявление до Единого расчетного центра не дошло. Новый руководитель управляющей компании пообещал в ближайшие дни разобраться, почему данные до сих пор не поступили в ЕИРРЦ, и сделать перерасчет.

На сегодняшний день по сгоревшему дому составлен акт технического осмотра. Создается комиссия для признания его непригодным для жилья.