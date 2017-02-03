В пос. Гранный коммунальщики требуют платежи с жителей сгоревшего дома

В пос. Гранный Самарской области управляющая компания требует оплаты коммунальных платежей с жителей сгоревшего барака, сообщает life.ru.
Пожар, сделавший шестиквартирный дом непригодным для проживания, произошел несколько месяцев назад, однако погорельцам продолжают исправно начислять коммунальные платежи.
Одна из бывших жительниц дома направила в управляющую компанию заявление с просьбой разобраться с начислением коммунальных платежей, но ей ответили, что запрос отправлен и по нему в настоящее время идут разбирательства.
В жилищной компании для решения вопроса о начислениях коммуналки погорельцам собралась комиссия.
Принятое от жителей заявление до Единого расчетного центра не дошло. Новый руководитель управляющей компании пообещал в ближайшие дни разобраться, почему данные до сих пор не поступили в ЕИРРЦ, и сделать перерасчет.
На сегодняшний день по сгоревшему дому составлен акт технического осмотра. Создается комиссия для признания его непригодным для жилья.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.