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ЖКХ и благоустройство Общество

В пос. Гранный коммунальщики требуют платежи с жителей сгоревшего дома

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В пос. Гранный Самарской области управляющая компания требует оплаты коммунальных платежей с жителей сгоревшего барака, сообщает life.ru.

Пожар, сделавший шестиквартирный дом непригодным для проживания, произошел несколько месяцев назад, однако погорельцам продолжают исправно начислять коммунальные платежи.

Одна из бывших жительниц дома направила в управляющую компанию заявление с просьбой разобраться с начислением коммунальных платежей, но ей ответили, что запрос отправлен и по нему в настоящее время идут разбирательства.

В жилищной компании для решения вопроса о начислениях коммуналки погорельцам собралась комиссия.

Принятое от жителей заявление до Единого расчетного центра не дошло. Новый руководитель управляющей компании пообещал в ближайшие дни разобраться, почему данные до сих пор не поступили в ЕИРРЦ, и сделать перерасчет.

На сегодняшний день по сгоревшему дому составлен акт технического осмотра. Создается комиссия для признания его непригодным для жилья.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

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Последние комментарии

Вячеслав Новиков 19:44 Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.

Александра Будаева 17:15 Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?

Катя Молгачева-Кузнецова 02 февраля 2017 12:40 С 1 июля тарифы на электроэнергию в области поднимутся до 3,84 рубля

У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.

Евгения Митяева 29 января 2017 15:24 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.

Юрий Бондарев 29 января 2017 10:54 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.

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