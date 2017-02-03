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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители самарской "хрущевки" (ул. Средне-Садовая, 65) уже неделю живут без отопления. Тепло пропало после крупной аварии, произошедшей 28 января. Пока ликвидировали прорыв на теплотрассе, в негодность пришли трубы внутри дома. Больше ста человек, в том числе и маленькие дети, замерзают в своих квартирах.

С крыши дома №65 по ул. Средне-Садовой льется фонтан из кипятка. Пар создает загадочную дымку, а горячая вода красиво вытачивает из сугробов сталагмиты. Такую сказочную картину съемочная группа Волга Ньюс застает 2 февраля, спустя почти неделю после отключения тепла в доме.

Фонтан из кипятка льется аккурат над входной дверью во второй подъезд. Перед ним на асфальте разложено слесарное оборудование, а в сам подъезд тянутся толстые кабели. Наступить некуда, а потому зайти в дом оказывается непростой задачей. Проводить корреспондентов Волга Ньюс вызывается местная жительница, которая ведет за руку дочку и то и дело напоминает ей, что надо смотреть под ноги.

"Вы - первые, кто нас услышал, - жалуется Елена. - Мы звонили уже во все инстанции: в управляющую компанию, на телевидение... У меня дочка плачет, потому что в квартире ужасно холодно".

Ее поддерживает соседка Ася Чурочкина, которая закутана в несколько пуховых платков: "Я - сибирячка, конечно, но этот мороз меня достал".

Приветливая бабушка приглашает в гости и показывает, как выглядит жилище человека обыкновенного, замерзающего в течение семи дней: включен газ, работает обогреватель, а сама пенсионерка спит под тремя одеялами.

Подруга Аси Чурочкиной Любовь Федюнина шутит над тем, что согреваться им скоро придется алкоголем. "Так и спиться недолго, пока тепло не подключат, - рассказывает пенсионерка. - У нас в доме много семей с маленькими детьми, и большинство из них разъехались по родственникам. Моя соседка на днях звонила в управляющую компанию, и ей сказали, что лучше им переждать холода у знакомых".

По словам жителей, внимание на многострадальный дом коммунальщики обратили только спустя пять дней. Аварийная служба пришла 1 февраля. Специалисты объяснили, что 28 января произошел прорыв трубы и теперь придется ждать, пока его ликвидируют. Подобная ситуация произошла еще в нескольких пятиэтажных домах.

Во время визита корреспондентов Волга Ньюс на крыше дома велись ремонтные работы, однако рабочие не дали точного ответа, когда дадут тепло. Дождаться внятного объяснения не удалось и от сотрудников управляющей компании ООО "Газэнергомонтаж", которая обслуживает этот дом. Вместе с жильцами мы тщетно пытались дозвониться по номеру, который указан в квитанциях, потом решили прийти лично в офис районного представительства компании.

"Я не знаю, когда дадут отопление, по всем вопросам обращайтесь в центральный офис", - отправила нас Марина Костромова, начальник РЭО-2.

В центральном офисе по адресу ул. Чернореченская, 6 нам тоже отказали в общении, объяснив, что ситуацию может комментировать только директор, который в данный момент находится на выезде.

В попытках узнать об общих масштабах бедствия корреспондент дозвонился в Единую дежурно-диспетчерскую службу Самары, где заявили, что справок не дают и со СМИ не общаются. В региональном управлении МЧС на 3 февраля информации об отключенных от отопления домах не было.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

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Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Новиков 19:44 Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.

Александра Будаева 17:15 Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?

Катя Молгачева-Кузнецова 02 февраля 2017 12:40 С 1 июля тарифы на электроэнергию в области поднимутся до 3,84 рубля

У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.

Евгения Митяева 29 января 2017 15:24 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.

Юрий Бондарев 29 января 2017 10:54 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.

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