Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

Жители самарской "хрущевки" (ул. Средне-Садовая, 65) уже неделю живут без отопления. Тепло пропало после крупной аварии, произошедшей 28 января. Пока ликвидировали прорыв на теплотрассе, в негодность пришли трубы внутри дома. Больше ста человек, в том числе и маленькие дети, замерзают в своих квартирах.

С крыши дома №65 по ул. Средне-Садовой льется фонтан из кипятка. Пар создает загадочную дымку, а горячая вода красиво вытачивает из сугробов сталагмиты. Такую сказочную картину съемочная группа Волга Ньюс застает 2 февраля, спустя почти неделю после отключения тепла в доме.

Фонтан из кипятка льется аккурат над входной дверью во второй подъезд. Перед ним на асфальте разложено слесарное оборудование, а в сам подъезд тянутся толстые кабели. Наступить некуда, а потому зайти в дом оказывается непростой задачей. Проводить корреспондентов Волга Ньюс вызывается местная жительница, которая ведет за руку дочку и то и дело напоминает ей, что надо смотреть под ноги.

"Вы - первые, кто нас услышал, - жалуется Елена. - Мы звонили уже во все инстанции: в управляющую компанию, на телевидение... У меня дочка плачет, потому что в квартире ужасно холодно".

Ее поддерживает соседка Ася Чурочкина, которая закутана в несколько пуховых платков: "Я - сибирячка, конечно, но этот мороз меня достал".

Приветливая бабушка приглашает в гости и показывает, как выглядит жилище человека обыкновенного, замерзающего в течение семи дней: включен газ, работает обогреватель, а сама пенсионерка спит под тремя одеялами.

Подруга Аси Чурочкиной Любовь Федюнина шутит над тем, что согреваться им скоро придется алкоголем. "Так и спиться недолго, пока тепло не подключат, - рассказывает пенсионерка. - У нас в доме много семей с маленькими детьми, и большинство из них разъехались по родственникам. Моя соседка на днях звонила в управляющую компанию, и ей сказали, что лучше им переждать холода у знакомых".

По словам жителей, внимание на многострадальный дом коммунальщики обратили только спустя пять дней. Аварийная служба пришла 1 февраля. Специалисты объяснили, что 28 января произошел прорыв трубы и теперь придется ждать, пока его ликвидируют. Подобная ситуация произошла еще в нескольких пятиэтажных домах.

Во время визита корреспондентов Волга Ньюс на крыше дома велись ремонтные работы, однако рабочие не дали точного ответа, когда дадут тепло. Дождаться внятного объяснения не удалось и от сотрудников управляющей компании ООО "Газэнергомонтаж", которая обслуживает этот дом. Вместе с жильцами мы тщетно пытались дозвониться по номеру, который указан в квитанциях, потом решили прийти лично в офис районного представительства компании.

"Я не знаю, когда дадут отопление, по всем вопросам обращайтесь в центральный офис", - отправила нас Марина Костромова, начальник РЭО-2.

В центральном офисе по адресу ул. Чернореченская, 6 нам тоже отказали в общении, объяснив, что ситуацию может комментировать только директор, который в данный момент находится на выезде.

В попытках узнать об общих масштабах бедствия корреспондент дозвонился в Единую дежурно-диспетчерскую службу Самары, где заявили, что справок не дают и со СМИ не общаются. В региональном управлении МЧС на 3 февраля информации об отключенных от отопления домах не было.