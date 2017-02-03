Экс-адвокат Формазов, которого судят за мошенничество, во всех своих бедах обвиняет судью

В Новокуйбышевском городском суде начинают рассмотрение уголовного дела бывшего адвоката Сергея Формазова. Его обвиняют в 12 эпизодах мошенничества.

По версии следствия, с 2008 г. Формазов провернул несколько сделок с недвижимостью, которые правоохранительные органы посчитали мошенническими.

27 сентября 2012 г. Палата адвокатов Самарской области лишила Формазова статуса адвоката. Его коллеги фактически тоже решили, что не все его действия были законны.

Судя по материалам судов, в которых мужчина пытался обжаловать лишение статуса, ситуация выглядела следующим образом: от имени своей мамы адвокат продал некоему Дружинину "однушку" за 1,2 млн руб., получив взамен его двушку с доплатой. Однако на момент подписания сделки женщина еще не являлась хозяйкой квартиры, так как последний паевой взнос она выплатила позже, став в результате собственницей жилплощади. Получается, что квартира, в которую вселился Дружинин, не была на него оформлена.

Коллеги Формазова, как и гражданские суды, посчитали, что человек с высшим юридическим образованием и приличным стажем адвокатской деятельности не мог не понимать проблематичность заключения подобных сделок, а потому заподозрили злой умысел.

В октябре 2012 г. в Интернете также началось бурное обсуждение странных сделок купли-продажи жилья, в которых участвовал Формазов. В частности, его обвиняли в получении за свои услуги двойной комиссии: и с продавца, и с покупателя.

В начале 2017 г. дело Формазова дошло до суда. Теперь ему вменяют 12 эпизодов мошенничества, 11 из них - в особо крупном размере.

Вины мужчина не признает. "Все дело в том, что я перешел дорогу судье нашего Новокуйбышевского суда, - заявил Сергей Формазов. - У нее было тяжелое материальное положение, я периодически давал ей денег, взамен она благосклоннее рассматривала дела с моим участием. Потом ее "аппетиты" выросли, она стала требовать больше, я отказался, и на меня полилась клевета. Она даже пыталась обвинить меня в том, что я ей угрожал и что я проколол колеса ее машины".

Действительно, в 2014 г. Формазова осудили за угрозу причинения вреда здоровью и повреждение машины судьи, а также за нападение на ее друга и склонение его к даче ложных показаний. Однако Самарский областной суд этот приговор изменил, потому что, оказалось, угрозы в адрес судьи никто, кроме нее самой, не услышал, хотя свидетелей в тот день было достаточно, никого к даче ложных показаний Формазов не склонял, а вот драка в фитнес-клубе действительно была. Но опять же оказалось, что спровоцировал ее потерпевший: другие посетители спортклуба подтвердили, что именно он бросил бутылку в Формазова, после чего тот несколько раз ударил обидчика.

На основании этого приговор Чапаевского городского суда был изменен, Формазова оправдали по обвинению в высказывании угроз судье, а действия по нападению на ее друга переквалифицировали на причинение легкого вреда здоровью потерпевшего и обязали экс-адвоката выплатить штраф 20 тыс. рублей.

В настоящее время за каждый из эпизодов мошенничества в особо крупном размере Формазову "светит" до 10 лет лишения свободы с миллионным штрафом.

Рассмотрение дела по существу отложили до 6 февраля. Сегодня подсудимому продлили срок содержания в СИЗО еще на три месяца - до апреля 2017 года.

"В этом не было необходимости, - уверен адвокат Формазова Олег Салтанов. - Он уже содержится в СИЗО 15 месяцев, причем на данный момент следствие окончено, доказательства собраны, свидетели допрошены, повлиять на расследование он уже никак не может. Кроме того, он содержится в СИЗО в Сызрани, и этапирование его в Новокуйбышевск будет постоянно затягивать процесс".

Несмотря на все доводы защиты, а также на жалобы Формазова на некомфортные условия содержания (по его словам, в камерах настолько холодно, что некоторые спят в перчатках и шапках), арест продлили.