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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Строительство развязки на трассе М-5 в Тольятти начнется в этом году"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, губернатор Николай Меркушкин прокомментировал журналистам федеральных и региональных СМИ итоги совещания по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Губернатор: "Строительство развязки на трассе М-5 в Тольятти начнется в этом году" Губернатор: "Строительство развязки на трассе М-5 в Тольятти начнется в этом году"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Совещание состоялось сегодня под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова и с участием министров областного правительства, глав муниципалитетов губернии, представителей федеральных органов власти.

Губернатор заявил, что в этом году начнется строительство трехуровневой развязки на трассе М-5 в Тольятти. "Эта развязка вошла в план, утвержденный правительством России буквально на днях. Для всего транспортного узла Поволжья это очень важный проект. Его общая стоимость составляет порядка 6,5 млрд рублей, в этом году будет освоено 2-2,5 млрд рублей", - сообщил Николай Меркушкин.

Реализация этого проекта позволит избавить Тольятти от транзитного транспорта - он пойдет по эстакаде. В результате исчезнут пробки, снизится загазованность и дороги в городе не будут разрушаться под воздействием проходящих фур.

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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