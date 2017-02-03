В пятницу, 3 февраля, губернатор Николай Меркушкин прокомментировал журналистам федеральных и региональных СМИ итоги совещания по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Губернатор: "Строительство развязки на трассе М-5 в Тольятти начнется в этом году"

Совещание состоялось сегодня под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова и с участием министров областного правительства, глав муниципалитетов губернии, представителей федеральных органов власти.

Губернатор заявил, что в этом году начнется строительство трехуровневой развязки на трассе М-5 в Тольятти. "Эта развязка вошла в план, утвержденный правительством России буквально на днях. Для всего транспортного узла Поволжья это очень важный проект. Его общая стоимость составляет порядка 6,5 млрд рублей, в этом году будет освоено 2-2,5 млрд рублей", - сообщил Николай Меркушкин.

Реализация этого проекта позволит избавить Тольятти от транзитного транспорта - он пойдет по эстакаде. В результате исчезнут пробки, снизится загазованность и дороги в городе не будут разрушаться под воздействием проходящих фур.