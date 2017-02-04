В связи со столкновением Chevrolet Niva и "девяносто девятой" в Кинельском районе возбуждено уголовное дело

В связи в ДТП, произошедшем в Кинельском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на пересечении улиц Маяковской и Южной. По версии правоохранителей, 26-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил другой автомобиль и столкнулся с "девяносто девятой" под управлением 29-летнего мужчины. В результате аварии водитель ВАЗ-21099 получил тяжкие травмы. По статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело.