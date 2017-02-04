В связи со столкновением Chevrolet Niva и "девяносто девятой" в Кинельском районе возбуждено уголовное дело

В связи в ДТП, произошедшем в Кинельском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла на пересечении улиц Маяковской и Южной. По версии правоохранителей, 26-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил другой автомобиль и столкнулся с "девяносто девятой" под управлением 29-летнего мужчины.
В результате аварии водитель ВАЗ-21099 получил тяжкие травмы.
По статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...