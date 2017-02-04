В Самаре при погрузке на эвакуатор уронили иномарку

Вечером в пятницу, 3 февраля, в Самаре при погрузке на эвакуатор упал автомобиль, сообщает tltgorod.ru.
Инцидент произошел на пл. Революции. Неправильно припаркованную иномарку должны были увезти на штрафстоянку. Эвакуатор уже поднял автомобиль в воздух, но тут оборвался трос и легковушка повисла вертикально.
При этом иномарка получила повреждения.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...