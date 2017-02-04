В Самаре при погрузке на эвакуатор уронили иномарку

Вечером в пятницу, 3 февраля, в Самаре при погрузке на эвакуатор упал автомобиль, сообщает tltgorod.ru.

Инцидент произошел на пл. Революции. Неправильно припаркованную иномарку должны были увезти на штрафстоянку. Эвакуатор уже поднял автомобиль в воздух, но тут оборвался трос и легковушка повисла вертикально.

При этом иномарка получила повреждения.