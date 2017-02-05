На трассе М-5 в Красноярском районе сгорело кафе

В воскресенье, 5 февраля, в Красноярском районе на 1049 км трассы М-5 сгорело кафе, сообщает МЧС России по Самарской области.

Пожар начался в 7:15. Огонь охватил 150 кв. м. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в 7:59. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.