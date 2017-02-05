На трассе М-5 в Красноярском районе сгорело кафе

В воскресенье, 5 февраля, в Красноярском районе на 1049 км трассы М-5 сгорело кафе, сообщает МЧС России по Самарской области.
Пожар начался в 7:15. Огонь охватил 150 кв. м. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в 7:59.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора